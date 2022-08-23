巴黎時尚家居設計展台灣館 以工藝傳達永續價值

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（中央社記者王寶兒、實習記者謝玉琦台北23日電）巴黎時尚家居設計展連續兩年以線上方式進行，今年將於9月8日改回實體形式，其中台灣館將展出17組工藝品，主要呈現人與自然、社會等變因的互動關係，並以永續發展和台灣文化內涵為表現精神。

台灣工藝研究發展中心與外貿發展協會今天共同舉行展前記者會，工藝中心主任同時也是台灣館策展人張仁吉致詞表示，本屆大會理念是「元感知（Meta Sensible）」，「元」是超越的意思，台灣館以此為核心，以數學方程式的變數為喻，打造「居家工藝方程式」主題，工藝家面對後疫情、社會紛亂、地球暖化等變數，思考並產生變因數，以此梳理世界和內心等當代問題，產生精神物件，讓工藝成為世界幸福載體。

工藝中心指出，展品橫跨木藝、漆藝、金工等不同技藝；創作素材呼應環境友善、減碳和永續等理念，以台灣在地原料或回收廢棄品製成，如國產木材製作椅凳、陶瓷破片再製家飾等。

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今年台灣館特別打造了90多平方公尺的情境場館，並從40多家投件廠商中選出17家，共83件展品。張仁吉表示，文化可以滋潤人、可以改善精神生活，這場後疫情時代的展覽也與商業經貿合作，可說是最大規模的一次展出。

外貿協會董事長黃志芳致詞表示，工藝品是生活、是文明，可以最佳呈現一國文化藝術和民主精神，這次同時也布置了線上VR展館。另外，外貿協會10月將在華盛頓舉辦第一屆美國台灣形象展，也會與台灣工藝中心合作展出。（編輯：屈享平）1110823