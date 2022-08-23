黑銅聖觀音被黑120年 正修科大找回青銅色光彩

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）120年前打造的一尊聖觀音像，材質原為青銅，但為防竊故意以黑漆附著，長期以來被誤為「黑銅聖觀音」，在委由正修科大修復，預計10月完成修復，讓銅像回復最初青銅色光彩。

原座落在高雄橋仔頭糖廠這尊聖觀音像，高約182公分，有24片蓮花瓣，蓮花座高約60公分，依正修科大資料，這尊聖觀音像歷史有120年，材質原為青銅，疑為防竊考量，故意以黑漆附著，長期以來被誤為「黑銅聖觀音」。台糖公司日前向高雄市政府文化局申請修復，並在今年5月委由正修科技大學亞太文化資產保存修復新創科技研究中心展開修復。

依文化局資料，高雄橋仔頭糖廠舊稱「橋仔頭製糖所」，建於明治34年（1901），是全台第1座現代化機械式製糖工廠。距今有百年歷史園區內有座被稱為「產業褓母」的黑銅聖觀音，是仿日本奈良藥師寺東院堂聖觀音像製成，擁有極高藝術及歷史價值，至今守護著橋仔頭糖廠。

建廠初期，機械設備運作常出錯，加上日籍員工和當地居民因為文化差異上有所不同，時有衝突及爭執，廠長鈴木藤三郎特別從日本請來聖觀音像，一方面是為祈求平安順利，另方面是想藉由信仰拉近日民和台民員工間距離，這也可以從聖觀音面向製糖工廠這點看出端倪，有鎮宅及庇佑含意。在當時因為怕觀音銅像遭竊，所以將觀音像塗畫成黑色，「黑銅聖觀音」之稱由此而來。

亞太文化資產保存修復新創科技研究中心今天新聞稿表示，將針對銅像進行非破壞性檢測，以了解材質、漆的特性，並進行表面清潔、黑漆層的移除與加固、基座裂縫環氧樹脂補強、重新補色及色澤調整，最後表面塗布保護層。

亞太文化資產保存修復新創科技研究中心營運長李益成教授表示，黑漆移除是修復重點，現正進行去漆工作，預計10月初完成修復，讓銅像回復最初的青銅色光采；也由此可見，「文物修復」對年代悠久的藝術作品及歷史文物重要性。

李益成表示，很多藝術家或收藏家對受損藝術品，不是很清楚如何去保養及修復，甚至遇到受損問題時，也不了解必須找到專業修復師才能做專業處理。亞太文化資產保存修復新創科技研究中心就有專業團隊可以協助做專業處理。

李益成形容「修復師好比古文物跟藝術品的醫生，修復則有如手術，移除會危害作品的元素，修補破損毀壞的部位，讓藝術品跟文物回到原本健康的狀態」。

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他說，霉菌、顏料受損或剝落等都可以修復；但在修復開始前，修復師必須先為作品做全面性「健康檢查」，確認材質、原料，並針對文物當下狀況，判斷是否能修復，以及該選擇何種技法與材料來著手，進而才能「對症下藥」。

日前在高雄展覽館舉行的「2022新創生活展」，正修科大連續3年都進駐設攤，除有文物修復等相關資料驗影片介紹外，現場有專業人員示範修復情形，希望藉此將正確文物修復觀念推廣社會大眾。（編輯：孫承武）1110823