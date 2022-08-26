總統府音樂會移師風城 27日竹市文化局演藝廳登場

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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）2022總統府音樂會將於27日下午在新竹市文化局演藝廳舉行，今年以「風湧新竹」為主題，邀請新竹在地音樂家及樂團演出，讓樂音在竹塹飄揚，展現豐厚藝文能量。

新竹市政府發新聞稿，代理市長陳章賢表示，總統府音樂會今年移師新竹市辦理，是對新竹市長期深耕藝術文化的肯定，面對疫情與國際情勢，將以音樂撫慰人心，與市民同心、繼續勇敢前行。

陳章賢表示，這次總統府音樂會除了邀請友邦使節及駐台代表，以及地方防疫人員、義警消、在地藝文、產業界人士等，更廣邀新竹在地弱勢與原民學生、新住民家庭、新竹特殊教育學校及少年之家學員，共同參與這場音樂盛宴。

新竹市政府表示，音樂會由「衛武營國家藝術文化中心」負責節目策劃與執行，節目內容延續「藝術性、公益性、多元性」面向，以新竹市最具特色的「風」為主軸，邀請在地具代表性與獨特性的音樂家及團體演出。

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竹市府表示，這次演出團體及音樂家包括獲選「國家文化藝術基金會」Taiwan Top 演藝團隊的新竹青年國樂團，以及新竹在地的客家吟遊詩人陳永淘，還有國立客家兒童合唱團、新竹泰雅部落「歐開合唱團」等。

市府指出，音樂會將在總統府官網及YouTube頻道、總統蔡英文Facebook及YouTube頻道等平台直播，公視官網、公視3台、公視YouTube頻道也將現場直播。（編輯：屈享平）1110826