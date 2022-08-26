澤倫斯基演講集結成書 「我們如此相信」將發行

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）俄烏戰爭持續半年，戰情膠著，烏克蘭總統澤倫斯基的心路歷程都在他的演講中呈現，其中50場演講集結為「我們如此相信」一書，中文版近期發行。

大塊文化出版社董事長郝明義今天在臉書表示，他寫信給烏克蘭總統澤倫斯基，提出為他出版一本書的構想，澤倫斯基馬上同意。之後，台灣出版團隊便開始和烏克蘭方面共同策劃出版事宜，並首度以中文方式率先發行，9月3日上市。

「我們如此相信」一書為台灣直接向烏克蘭總統澤倫斯基取得第一手資料並進行翻譯，根據大塊文化提供新聞稿，書中內容呈現澤倫斯基在俄烏戰爭爆發前後發表180場演講中的50場，包含對烏克蘭國內、國際，相鄰國家、距離遙遠國家，以及國家領導人、企業領袖、學生、藝術與文化人為對象的主題。

書中並邀請哈佛政治學博士尹麗喬解讀澤倫斯基的演講，剖析其中的策略、關聯性，以及對台灣的參考意義。

有關郝明義與澤倫斯基之間的對話，以及出版過程中的細節，郝明義將於今天晚間進一步說明。（編輯：屈享平）1110826