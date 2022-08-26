西藏文化藝術節 心路鳴響音樂會揭序幕

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）文化部主辦「2022西藏文化藝術節」系列活動，由「心路鳴響音樂會」揭開序幕，邀請在台藏族歌手龍珠慈仁與台灣國樂團跨界合作，今天起至28日在台灣戲曲中心演出。

文化部次長李連權致詞時表示，西藏文化敬天愛人、慈祥和平的精神備受全世界推崇。西藏文化在台灣除保有自己的文化特色，也與這片土地上的原民文化、新住民文化交流，呈現出新的樣貌，深刻影響台灣。這次音樂會正是秉持這樣的「融合」精神，讓西藏音樂及台灣國樂相互碰撞，進而交織出新穎且美好的文化藝術風貌。

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根據文化部發布新聞稿，「西藏文化藝術節」每年透過精彩的活動內容，將西藏民族深厚豐富的文化內涵呈現給國人，今年首波規劃「心路鳴響音樂會」，邀請龍珠慈仁及國立傳統藝術中心所屬台灣國樂團合作演出，詮釋「Batuwaa行者」、「岡仁波切」、「唵嘛呢叭咪吽」、「綠度母心咒」4首藏族樂曲。

文化新聞稿指出，龍珠慈仁從西藏流亡到印度，又因婚姻來到台灣，為了守護傳承藏族文化，持續創作歌曲並傳唱母語歌謠。台灣國樂團藉由創作演出為台灣傳統音樂扎根，用國樂訴說台灣最美的故事，以音樂連結台灣和世界。（編輯：管中維）1110826