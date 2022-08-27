木笛演奏家梁益彰規劃 秋天聽巴洛克古樂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北27日電）木笛演奏家梁益彰從荷蘭阿姆斯特丹音樂學院以及瑞士伯恩音樂學院學成返國，致力巴洛克音樂推廣，他規劃「泰勒曼你太浪漫」音樂會演出，初秋為台灣樂迷帶來豐富的歐洲古樂饗宴。

梁益彰接受中央社記者專訪表示，泰勒曼（Georg Philipp Telemann）是巴洛克時期最重要的作曲家之一，也是最熟悉木笛，作品產量最多的作曲家，他寫了許多奏鳴曲、協奏曲、獨奏幻想曲、三重奏鳴曲、雙協奏曲、清唱劇等不同種類作品給木笛，也嘗試搭配不同旋律樂器，探索不同編制與不同聲響組合的可能性。

梁益彰說，不論是業餘或者職業演奏者，都一定會演奏泰勒曼的作品，「就為了泰勒曼寫出了木笛音樂的質樸之美。」

梁益彰從小學二年級起加入民權國小直笛團，開始接觸木笛，「從小學習木笛，也接觸到音樂是一件非常幸福的事，我永遠記得學完第一堂課，拿到高音的塑膠直笛回家後愛不釋手，一個下午不停吹奏剛學習的3個音（G、A、B），完全捨不得放下。」

梁益彰後來持續學習木笛，也隨著樂團或自己個人表演、比賽等累積經驗，還到日本參加木笛比賽，觀摩國外的演奏者與團隊。直到高中畢業，梁益彰與家人取得共識，決定前往荷蘭阿姆斯特丹音樂學院出國留學，主修木笛演奏，取得碩士文憑。畢業後再前往瑞士伯恩音樂學院獨奏家文憑。

梁益彰表示，如果小學沒有接觸木笛，可能現在就不會成為音樂工作者，「雖然藝術是一條辛苦的道路，但至少內心因為充滿音樂而感到富足，現在我的工作能與自己的興趣結合，真的就不會覺得自己是在『工作』。」

梁益彰說，隨著經歷與知識成長，對於音樂的認知與感受也會不同，「這一點是我認為音樂最具有魔力的地方，音樂總是永無止盡的無窮探索，而且永遠在變化。」

這場音樂會演出曲目以室內協奏曲（chamber concerto）為主，以泰勒曼創作的樂曲為中心，加上影響他創作的作曲家們曲目來設計整場音樂會，包括泰勒曼「A小調室內協奏曲」、「G大調室內協奏曲」、「F大調三重奏鳴曲 」以及韋瓦第「G小調室內協奏曲」、韓德爾「F大調三重奏鳴曲」、佩普許「F大調室內協奏曲」等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

梁益彰表示，這些作品充滿挑戰性，編制包括木笛、巴洛克長笛、雙簧管、低音管、小提琴與大鍵琴，每個樂器都有各自展現高超演奏技巧的獨奏段落，時而互相搭配，演奏者必須在作品中扮演獨奏及協奏的不同角色，呈現「室內協奏曲」的精巧，展現炫技、豐富而且充滿趣味的室內樂對話。

「憶起巴洛克II：泰勒曼你太浪漫」音樂會將於8月29日舉行，地點在台北國家兩廳院演奏廳。（編輯：陳政偉）1110827