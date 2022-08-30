多倫多台灣文化節重現 2023年從荷蘭開始認識台加

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者胡玉立多倫多29日電）因疫情睽違2年的多倫多台灣文化節，26日至28日以實體活動重現多倫多湖濱中心，一系列藝文表演活動吸引大多倫多地區許多民眾熱情參與，在加拿大歡度最有「台灣味」的週末。

今年的多倫多台灣文化節（TAIWANfest Toronto）是最後一次以亞洲對話系列為主題，一連3天活動呈現台灣與印尼及馬來西亞各個面向交流對話。26日晚上首先以音樂會揭開序幕，台裔指揮家謝建得率領加拿大台灣文化節樂團演奏10多首台灣、馬來西亞、印尼及古典名曲等，全場滿座聽眾迴響熱烈，數度起立鼓掌，久久不歇。

除了加拿大各地民眾慕名而來，大多倫多地區僑界領袖、學界、商界及加國國會議員、市議員、友邦駐多倫多總領事等多人亦出席開幕式。駐多倫多辦事處長陳錦玲、保守黨國會議員艾齊森（Scott Aitchison）及多倫多副市長黃旻南（Denzil Minnan-Wong）等多位貴賓應邀致詞，盛讚台灣為自由民主多元活力國家，透過文化節活動可進一步深化台加情誼。

台灣文化節向來是台加文化交流盛事，無論是來自台灣的表演訪團或加拿大當地藝文團體參演，都令各方期待。今年來自台灣的原住民樂團「Kanatal」（阿美族語「島嶼」的意思）4位團員分別來自台灣不同的原住民族，有如台灣多元族群縮影。

Kanatal原住民樂團在文化節第2天晚上的現場表演，融合台灣原住民族傳統樂器、西洋樂器、族語、英語及中文，還與加拿大當地原住民團體合作推出新曲，令人印象深刻。

同時，今年也是加拿大安大略省傳教士馬偕博士抵達北台灣150週年紀念，加拿大馬偕委員會精心策劃「馬偕的愛」舞台劇，呈現馬偕牧師無私奉獻台灣的精彩一生，並於28日壓軸演出。

2022年多倫多台灣文化節在台灣同鄉會及加拿大亞裔活動協會合作下，透過表演、視覺、講座、電影等各類型節目，呈現台灣豐富的文化軟實力。台灣文化節自2016年起推出亞洲對話系列，陸續與香港、日本、菲律賓、越南、南韓、及至今年與印尼和馬來西亞對話。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

加拿大亞裔活動協會藝術策劃總監吳權益表示，「台灣文化節不只是個活動，更是個運動。台灣不要只是一個符號而要變成一股力量。未來，我們還有更多計畫，可以逐漸讓台灣元素走入加拿大文化的深層面向。」

談到下一年的主軸，吳權益表示，「我們發現，與世界對話可以回答我們更多的問題。明年開始，台灣文化節團隊將開始以『大航海時代』為背景，以加拿大為基礎，去探索歐洲與亞洲的連結，用不同的角度看台灣。透過過去幾年與亞洲對話累積下來的經驗與故事，明年台灣文化節將從荷蘭開始，認識加拿大與台灣。」（編輯：韋樞）1110830