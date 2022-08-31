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雲門舞集新竹公演 9月3日市府前震撼登場

2022/8/31 15:17（8/31 15:21 更新）
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2022新竹市仲夏藝文季壓軸演出邀請到雲門舞集，為竹市打造專屬「十三聲」戶外古蹟版，將以國定古蹟新竹州廳為舞台背景，演繹60年代的艋舺街頭，歡迎民眾3日齊聚欣賞。（雲門基金會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月31日
2022新竹市仲夏藝文季壓軸演出邀請到雲門舞集，為竹市打造專屬「十三聲」戶外古蹟版，將以國定古蹟新竹州廳為舞台背景，演繹60年代的艋舺街頭，歡迎民眾3日齊聚欣賞。（雲門基金會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月31日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）2022新竹市仲夏藝文季進入尾聲，9月3日邀請雲門舞集在市府前壓軸演出經典舞作「十三聲」，將以國定古蹟新竹州廳為舞台背景，演繹60年代的艋舺街頭。

新竹市代理市長陳章賢今天透過新聞稿表示，仲夏藝文季邁入第8個年頭，成為新竹市大小朋友每年暑假最期盼盛事，今年度已舉辦6場次表演，週末迎來最後一場演出。

陳章賢說，仲夏藝文季壓軸演出邀請到雲門舞集，為新竹市打造專屬「十三聲」戶外古蹟版，邀請市民週末齊聚府前廣場，欣賞精彩鉅作。

新竹市政府文化局長張馨之表示，雲門舞集「十三聲」編舞靈感來自艋舺街頭賣藝的說書人，一人分飾多角，忽男忽女、幼聲老嗓，詮釋著古今佚事、流行俚俗，以「十三聲」封號風靡街坊。

張馨之表示，根據氣象局觀測，受颱風軒嵐諾影響，即日起至9月3日北部降雨明顯，演出相關事宜可上新竹市政府文化局網站查詢。（編輯：方沛清）1110831

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