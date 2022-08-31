唐美雲攜手陳武康 「問美．雲知道」化訪談為表演

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）一位是台灣當代知名戲曲名家唐美雲，一位是驫舞劇場藝術總監舞蹈家陳武康，2人在台北表演藝術中心相遇，以「問美．雲知道」跨界演出作為兩人一連串對於彼此生命與藝術的追問。

北藝中心今天發布新聞稿表示，「問美．雲知道」結合國家文藝獎得主唐美雲和台新表演藝術獎得主陳武康，從「你為什麼要演戲」互問開始，逐步展現藝術家的內心世界。

北藝中心執行長王孟超表示，唐美雲的舞台張力，連大導演羅伯．威爾森（ Robert Wilson ）都折服，兩人在「鄭和1433」合作，「唐美雲一上場，威爾森就忍不住一直加她的戲份」。陳武康在與編舞家傑宏．貝爾（Jerome Bel）合作中的精采能量，也讓王孟超珍惜，「規劃中心開幕節目時，就想找兩人來合作」。

「問美．雲知道」裡面，陳武康「扮演」主持人，以藝術後進的身分，請教一個國寶級演員的藝術人生。唐美雲在沒有劇本、沒有角色的掩護下，以自己的話向觀眾告白她的童年、她的學藝過程。

唐美雲表示，從事表演工作這麼久，沒有想過會以這種形式跟觀眾見面，「對我來說，這是一場很難得的表演形態，演各種角色我可以去詮釋、去學習，但是演自己不行，所以最難。」

唐美雲說，如何不是「演」自己，而是把自己交給進劇場的觀眾，「歡迎大家一起來看」。

陳武康則表示，唐美雲很大方，「讓我想問什麼就問什麼」；過程中他深深感受唐美雲對父母親的孝順和對歌仔戲的用心，「希望我在舞台上的提問，能讓觀眾感受到這份熱情」。

「問美．雲知道」將於9月2日到9月4日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。（編輯：陳仁華）1110831