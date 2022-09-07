一張畫布看空間 北美館「在夾縫中行走」特展登場

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（中央社記者王寶兒台北7日電）一張塗抹藍色油彩的平凡畫布，因為被刀劃下幾道割痕，便有截然不同的意義，發想者來自已故藝術家封塔納。北美館「在夾縫中行走」特展中，將展出封塔納代表作「空間概念」。

「在夾縫中行走」特展由台北市立美術館資深策展人張芳薇策劃，今天舉行展前記者會。北美館館長王俊傑表示，「觀念」已然成為當代藝術最重要的核心，「在夾縫中行走」特展同樣基於「行走」與「夾縫」的觀念而衍生，充滿人類存在狀態的隱喻。

張芳薇表示，策展初衷來自希望回應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，當眾人無法在健身房運動，只能走向戶外時，「行走」的策展概念最先出現，而行走所產生的空間經驗「夾縫」也隨之而來，事物與事物間必然有許多縫隙，「夾縫」也可說是被擠壓出來的生活空間，呼應當代人的生存狀態。

「在夾縫中行走」特展共包含28組國內外藝術家作品，除北美館典藏作品外，也向國立台灣美術館、國立歷史博物館、奇美博物館、韓國國立現代美術館、私人機構與藏家合作借件，展出媒材包含平面繪畫、實驗水墨、動力裝置、行為表演、雕塑、錄像及相關文物等作品。

展覽由盧奇歐．封塔納（Lucio Fontana）60年代的作品「空間概念」破題，他透過劃開畫布的兩道線，將2度空間的平面繪畫具體化為3度空間，開啟觀者對於夾縫「之間」的想像。

張芳薇表示，繪畫作為藝術創作媒材的歷史悠久，但因為封塔納的那一刀，讓繪畫連結了雕塑，讓觀者能看到縫隙後面的空間。

張芳薇指出，封塔納也是此次展覽最早期的展出藝術家，封塔納出生於1899年，最年輕的則是出生於1989年的台灣藝術家倪灝，「展覽嘗試混合這90年期間不同年代的作品，希望能相互連結，並產生新脈絡與意涵。」

北美館「在夾縫中行走」特展將自明天起於北美館2A、2B展覽室展出至2023年1月8日。（編輯：張雅淨）1110907