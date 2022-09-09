林彧詩集「彷彿在夢中的黃昏」左指敲鍵盤訴心聲

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詩人林彧中風多年仍創作不輟，近期出版個人第7部詩集「彷彿在夢中的黃昏」，書寫寧靜山居生活中對喧囂塵俗的感懷。（印刻提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年9月9日

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）曾獲金鼎獎、「創世紀」詩獎肯定的詩人林彧，中風多年仍創作不輟，近期出版個人第7部詩集「彷彿在夢中的黃昏」，書寫寧靜山居生活中對喧囂塵俗的感懷，詩人向陽認為詩集「開拓現代隱逸詩的新路」。

林彧在後記「詩出無名」中寫道，這是他中風6年來的第3本詩集，「全是手顫緩書，左指敲鍵盤，慢慢打出我的心聲，篇篇真誠以赴」。

林彧說，2021年11月19日他在66歲生日這天寫出「彷彿在夢中的黃昏」的草稿，將這個沉壓在心頭將近30年的題目琢磨，塗改，「在回報老友詢問近況的詩中，我終得以詩句將這些年的生活狀況、心境書寫完成」。

林彧也說，這本詩集原計畫取名為「不．要．臉．書」，「不要臉」是因為他這些年只在臉書上創作，但近年臉書主事者操控著所有臉友的發表內容，「既然無法隨心創作，我還需要這個『臉』嗎？」

根據印刻出版發布新聞稿，「彷彿在夢中的黃昏」全書分為「在漩渦中」、「山中爬梯」、「然後呢」、「無來也無去」、「寄世。記事」、「隨想隨忘」與「一些不該被遺忘的」等7輯，突顯詩人的生命軌跡與寫作歷程的變化。

林彧的兄長、詩人向陽在序中表示，「我在燈下細讀他3年來的新作，撰寫這篇小序，欣然看到林彧走出病後的焦慮不安，持續以詩和時間拔河、和世界對話，並能以詩作直面生命課題的坦蕩」。

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向陽表示，「年輕時的林彧，以都市詩作崛起詩壇，入老後則蟄居山林，開拓現代隱逸詩的新路，且因沉潛愈深，書寫題材愈見寬闊，詩想也愈見老辣、醇濃。身為他的大哥，我既欣羨他創發力之勃發，更為他能以詩重生，頻出佳構而感到驕傲。」

林彧1957年生，本名林鈺錫，台灣南投縣鹿谷鄉人，畢業於世界新專（今世新大學）編採科。曾獲「中國時報」文學獎新詩推薦獎、「創世紀」30週年新詩創作獎、金鼎獎。著有詩集「夢要去旅行」、「單身日記」、「鹿之谷」、「戀愛遊戲規則」、「嬰兒翻」、「一棵樹」，散文集「快筆速寫」、「愛草」等書。（編輯：張芷瑄）1110909