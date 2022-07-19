台北文學館籌備處掛牌 讓台北成為國際文學城市

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「台北文學館籌備處」19日正式在文藝資料研究及服務中心現址掛牌，台北市長柯文哲（左4）與文訊雜誌社總編輯封德屏（左6）等人出席，宣告台北市政府將進行台北文學館的相關籌備，串連台北藝文界的豐沛能量，將文學推廣到城市的每個角落。中央社記者鄭清元攝 111年7月19日

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（中央社記者邱祖胤台北19日電）台北文學館籌備處今天舉行掛牌典禮，台北市長柯文哲致詞時表示，台北文學館一定要設立，只是要先解決定位、選址及營運模式的問題；作家向陽則期許台北文學館讓台北成為國際重要的文學城市。

台北文學館籌備處今天在文訊雜誌的文藝資料研究及服務中心舉行掛牌，典禮由作家郭強生主持，台北市長柯文哲與陳若曦、向陽、黃光男、隱地和封德屏等多位文化人共同揭牌，正式宣告籌備處啟動，現場多達近百位作家參與盛會。此外包括王潤華、黃英哲、韓秀、陳思和、白先勇等來自世界各地不同城市的作家，也以影片方式傳來祝賀。

柯文哲表示，他贊成台北文學館的成立，但如果能更早提出會更好，以目前選址地點來看，未來台北市立圖書館總館若移到台北市音樂與圖書中心，原址可作為台北文學館使用，但如此一來可能要再等7、8年，是要用總圖的地點，還是另外再找其他地點，都要再討論。

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向陽致詞時表示，別的文學館是先有了館舍才有內容，台北文學館是先有了40多年的台灣文學重要史料才開始籌備，他期許台北市政府能在短期內為這個文學館找到最妥當的家，給它硬體，讓它的軟體進駐，讓台北成為國際都市當中重要的一座文學城市。

封德屏表示，期盼多年的台北文學館終於在台北市府團隊的努力下，走出第一步，也讓人看到一線曙光。這段期間得到400多位文藝界朋友簽名祝福，同時辦了5天10場「共繪台北文學藍圖－百位文化人的城事提案」活動，期待大家一起為台北文學館的未來打拚。（編輯：張雅淨）1110719

「台北文學館籌備處」19日正式在文藝資料研究及服務中心現址掛牌，文訊雜誌社總編輯封德屏（右）為台北市長柯文哲（左）等人進行導覽，解說文藝資料中心的珍貴典藏。中央社記者鄭清元攝 111年7月19日