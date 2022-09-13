微笑唸歌團攜手迷火佛拉明哥 亞太傳藝節登場

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）歡慶亞太傳統藝術節20週年，傳藝中心邀請20組台灣當代具代表性的表演藝術團隊，進行10天共65場次演出。微笑唸歌團將攜手迷火佛拉明哥帶來共創節目，展現異文化的衝突與交融。

傳藝中心今天發布新聞稿表示，師承說唱國寶藝師楊秀卿的微笑唸歌團與迷火佛拉明哥藝術中心合作，為藝術節共創「Hermosas!!美麗的島嶼」，內容描述17世紀的大航海時代，諸列強為了擴張領地、絲綢香料及傳教而出航，發現了地處要塞的美麗台灣，台灣的人文地景因此首次登上世界地圖。

微笑唸歌團與迷火佛拉明哥藝術中心2組不同領域的藝術團隊，以極具西班牙風格的佛朗明哥舞蹈結合台灣傳統唸歌，跨域詮釋，帶領觀眾一同回顧400年前的台灣風景，也為累積20屆風采的亞太傳統藝術節帶來全新傳統藝術風貌。

傳藝中心表示，為歡慶亞太傳統藝術節20週年慶，今年期望呈現傳統藝術發展的軌跡，強調台灣傳統藝術的當代脈動。演出節目以「傳統」、「互融」與「共創」為主題，安排20組台灣當代具代表性的表演藝術團隊、進行10天共65場次的演出。

其中「跨境爵士瘋台灣」音樂會是傳藝中心的音樂自製節目，擔任演出的踢霹歐爵士大樂團由一群因疫情而停留在台灣各大流行樂團的多國樂手們所組成，最初專注於復古美國爵士精神，隨著樂團演化和擴張，至今具備各種不同編制。

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這次為了亞太傳統藝術節，踢霹歐爵士大樂團與戴曉君、黃博裕、陳依芳3名優秀的台灣音樂人合作，以經典的搖擺爵士樂，結合客家嗩吶、原住民風格樂曲及台灣經典歌謠，共創出具有當代時尚風格的跨界合作曲目，令人期待。

2022亞太傳統藝術節將從10月1日至10日舉行，在宜蘭傳藝園區舉辦的活動，已於9月5日起開放民眾進行室內劇場索票與工藝手作體驗報名，部分場次名額即將額滿，提醒有興趣的民眾把握機會。（編輯：張芷瑄）1110913