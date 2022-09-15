紡織藝術家曾嬿圩個展 加拿大魁北克將登場

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台灣紡織藝術家曾嬿圩首度在加拿大舉辦「紡織的藝術記憶」個展。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年9月15日

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（中央社記者胡玉立多倫多14日專電）台灣紡織藝術家曾嬿圩「紡織的藝術記憶」個展，9月16日至12月4日將先後在魁北克市材料藝術中心和拉薩雷（La Sarre）市府藝術中心展出，為台加藝術交流新添色彩。

曾嬿圩畢業於國立台南藝術大學應用藝術研究所，遊學義大利科菲雅國際學院研習服裝設計，多次參加國外紡織藝術雙年展，擁有許多獲獎及駐村經歷。她的作品受到女性生活啟發，媒材經常使用舊衣或廢舊面料，外觀柔軟但內部結構堅固，賦予材料靈魂和故事，也表達人與環境之間的關係。

曾嬿圩近期作品自創「纏繞技術」，塑造雕塑布料風格。這次在加拿大的首度個展「紡織的藝術記憶」結合紡織藝術傳統手工與科技設備，預計展出8件作品，包括3件電腦刺繡繡畫、3件電腦提花壁毯、1件多臂織造棋盤作品、1件染繡裝置作品。

展品有的是早期作品，也有她本季擔任魁北克工藝學院（Maison des Metiers d'Art de Québec, MMAQ）駐校藝術家期間的新作。其中，「交織中的女性」壁毯作品是曾嬿圩運用魁北克工藝學院的提花織機的全新系列創作，試圖反思紡織東西方女性在歷史與現代的交錯關係。

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魁北克市材料藝術中心（Centre MATERIA）是國際手藝領域重鎮，傳播促進當代藝術的手藝作品，這次該中心罕見舉行亞洲女性藝術家展覽，期盼為魁北克市帶來創新藝術視野，強化國際多元交流。

曾嬿圩紡織的藝術記憶個展訂9月16日至10月16日在魁北克市材料藝術中心展出，10月28日至12月4日在拉薩雷市府藝術中心（Centre d'art La Sarre）展出。（編輯：郭中翰）1110915