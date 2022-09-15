拒絕政治干擾 布拉格愛樂管弦樂團雙十全台巡演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北15日電）2019年，布拉格市長賀瑞普發表對台灣友善的言論後，布拉格愛樂樂團原訂的中國巡演遭抵制取消。樂團秉持音樂不應受政治干擾的理念，首次應邀訪台，雙十連假將於全台巡演。

寬宏藝術今天發布新聞稿表示，受到疫情影響，布拉格愛樂（Prague Philharmonia）原定去年訪台，行程延後至今。

布拉格市長茲德涅克．賀瑞普（Zdenek Hrib）表示謝謝台灣的邀請，「因為政治的脅迫讓優秀的音樂家停止演出，讓樂團面臨極大困境，希望台灣觀眾可以在音樂會上擁有美好回憶。」

布拉格愛樂管弦樂團於1994年，由指揮家吉里．貝洛拉維克（Jiri Belohlavek）創辦，雖然是新成立的樂團，但在他的帶領下活力十足，以海頓、莫札特、貝多芬等曲目為演奏強項，也長期演出捷克作曲家的作品。

布拉格愛樂經常受邀參加各大知名國際音樂節，包括鋼琴家阿格麗希、聲樂家安娜．涅翠柯、當代「夜后」代表黛安娜．丹姆勞等，都曾經與樂團合作。

這次訪台，布拉格愛樂將帶來兩套曲目，一套曲目主打捷克經典斯拉夫音樂以及俄羅斯經典樂作，包括史麥塔納歌劇「被出賣的新娘」序曲、德佛札克「第九號新世界交響曲」以及拉赫曼尼諾夫的「第2號鋼琴協奏曲」。

另一套曲目則是維也納古典樂派作品，包括貝多芬「艾格蒙」序曲、「Ａ大調第七交響曲」以及莫札特「D小調第20號鋼琴協奏曲」。

音樂會將由首席客座指揮列奧．斯瓦羅夫斯基（Leos Svarovsky）帶領樂團詮釋演出，鋼琴家安德魯．馮．歐延（Andrew Von Oeyen） 擔任鋼琴協奏曲演出。

布拉格愛樂管弦樂團將於10月8日在台北國家音樂廳，10月9日在台中國家歌劇院，10月10日在屏東演藝廳，10月11日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。（編輯：屈享平）1110915