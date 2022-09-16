來自南島的迴聲 阿美族畫家優席夫柏林個展

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（中央社記者林育立柏林1日專電）出身阿美族、旅居英國的畫家優席夫首度在柏林舉行個展，這是柏林藝術週的活動之一，將展出紀念加拿大傳教士馬偕來台150周年的「烈火」等多件新作。

柏林秋季重要藝文盛事「柏林藝術週」（Berlin Art Week）今天起跑，將在6天舉行300場展覽，其中在庫希林畫廊（Galerie Kuchling）舉辦的優席夫個展「發現台灣—來自南島的迴聲」也在今天揭幕，展出到10月28日。

優席夫．卡照（Yosifu Kacaw）旅居英國愛丁堡逾20年，之前在捷克陪伴烏克蘭難民作畫，還到美國華盛頓的雙橡園展出作品。

優席夫接受中央社記者訪問時表示，自己原本是音樂家，有次去希臘旅行，夢到天使鼓勵才拿起畫筆，由於受收藏家肯定，無心插柳一直畫到現在。

他原來畫西畫，因企業家嚴長壽指點，才開始將原住民主題入畫，從此事業起飛，他也將名字改為凸顯原住民身份的優席夫。

優席夫這次在柏林展出「我聽見豐收的聲音」、「烈火」等新作，後者是馬偕（George Leslie Mackay）博士來台宣教150周年的委託創作。

優席夫說，柏林是個前衛的藝術城市，第一次在這麼人文薈萃的地方舉辦個展，對他意義重大。

畫廊負責人庫希林（Robert Kuchling）說，優席夫用不同的色調表現風，用流動的顏色呈現瀑布，作品中的真誠、開朗和對自然的熱愛尤其令他感動。（編輯：郭中翰）1110915