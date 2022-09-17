甘耀明「成為真正的人」 獲聯合報文學大獎

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（中央社記者邱祖胤台北17日電）第9屆聯合報文學大獎贈獎典禮，今天在台北孫運璿科技人文紀念館舉行，本屆大獎由甘耀明以長篇小說「成為真正的人」獲得。甘耀明表示，小說家應努力創造平行世界，與現代讀者進行溝通，幫助人們理解這個世界。

贈獎典禮由作家楊照主持，現場由聯合報執行董事項國寧將獎座贈予甘耀明，會後同時舉行「聯合報文學大獎高峰對談」，由甘耀明與詩人陳義芝、楊澤、作家陳雨航、郭強生等人對談。

甘耀明2004年到嘉明湖登山，第一次聽到「三叉山事件」，對這件空難與山難交錯，日本人、台灣人共同投入搜救墜毀軍機的過程充滿疑問，歷經多年爬梳資料與深入調查，終於完成「成為真正的人」這部小說。

甘耀明於會中分享，在田調過程中曾經聽到一則小故事，花蓮港中學（今花蓮高中）曾經在1940、1941年間打敗嘉農（嘉義農林學校，今嘉義大學），取得甲子園比賽資格，惜因二戰的關係未能前往日本比賽，然而甘耀明遍查資料，卻找不到這場比賽的紀錄，令他相當困惑。

甘耀明表示，也許當年真的有這麼一場比賽，而且成為許多人美好的回憶，只是與甲子園無關，但這件又像虛構又像真實的事件也讓他體認到，小說家某種程度就是在創造一種理解這個世界的方式，創作者創造一個平行世界，透過自己的觀點及方式與現代讀者溝通，進而產生感動與啟發。

陳雨航在會中表示，甘耀明在「邦查女孩」中書寫了阿美族及台灣林業史，「成為真正的人」則書寫了小說化的布農文化史，建立了新的布農英雄故事，「建立新的傳說是小說家的重要使命之一，而甘耀明做到了」。

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陳義芝在會中表示，甘耀明在「成為真正的人」中塑造獨特的敘述風格，文字充滿詩音，對大自然、聲音形象的刻畫十分迷人，對超越性別情誼的描寫深刻細膩，等於是為布農族創作一幅大畫像，像頌歌，也像歌，既是對大自然的禮讚，也是對人類生命的謳歌。

甘耀明於1972年出生苗栗縣獅潭鄉，目前專職寫作，小說「成為真正的人」獲今年台北國際書展大獎小說獎首獎，又獲得第9屆香港「紅樓夢獎」首獎。出版小說「神秘列車」、「水鬼學校和失去媽媽的水獺」、「殺鬼」、「喪禮上的故事」、「邦查女孩」、「冬將軍來的夏天」。（編輯：陳政偉）1110917

2022第9屆聯合報文學大獎贈獎典禮17日下午在孫運璿科技．人文紀念館多功能講堂舉行，本屆大獎得主甘耀明親自出席領獎。中央社記者謝佳璋攝 111年9月17日