5000塊磚砌「高雄yáo」 烙印百年最火熱城市記憶

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）位於高雄愛河中都地區的「中都唐榮磚窯廠」曾是南台灣造磚煉瓦重鎮，高市府攜手在地團隊策畫「高雄yáo」展，以近5000塊磚打造煙霧燒窯展場，探究百年前最火熱城市記憶。

行經高雄中都地區，人們總會被愛河旁兩根頂天的磚造大煙囪所吸引，這是「中都唐榮磚窯廠」。高雄市政府今天發布新聞稿指出，配合台灣設計展，即起在中都唐榮磚窯廠與紅磚事務所展出「高雄yáo」，以近5000塊磚塊打造一座火紅、煙霧燒窯的展場。

策展團隊「一起設計」的辜達齊與邱承漢，以「體驗設計」爬梳中都聚落與唐榮磚窯廠的工業發展歷史。紅磚事務所內使用近5000塊磚塊打造一座結合燒窯煙霧，以及土壤、燒磚煙燻、燃油味等氣味設計的模擬窯空間，帶人走入燒磚職人火熱的工作現場。

磚窯廠區則以圖文資訊設計手法轉化史料內容，製作全新導覽設計；煙囪旁的一座愛河流域模型，探討中都聚落與愛河的緊密關聯；展覽也邀請民眾走入中都磚窯廠內最古老的「霍夫曼窯」，感受建築空間，並在攝影師盧昱瑞作品帶領下，認識過去窯體運作。

高雄市長陳其邁表示，中都唐榮磚窯廠在100多年前為台灣煉瓦株式會社打狗工場，生產印有T.R標誌的一級磚，當時屬建材中的精品，品質與產能都稱霸，高雄州廳、高雄市役所、武德殿、高雄中學紅樓等南台灣重要建築磚材皆產於此；高雄的磚不僅砌成了台灣的牆，產業更帶動城市建設發展。

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副市長史哲說，鄰近愛河的三塊厝過去易淹水不利耕種，卻有著密緻結實的土質，是取土製磚上好材料，中都唐榮磚窯廠更藉愛河運輸水路將紅磚出口至南洋，是高雄工業化進程重要代表，見證台灣工業與經濟發展史。

高雄市政府文化局長王文翠表示，中都唐榮磚窯廠內保存了日治時期興建的霍夫曼窯、南北煙囪，及戰後設置的倒焰窯、隧道窯等，結合窯場旁當年的辦公室紅磚事務所，是一處完整壯觀的磚窯產業歷史博物館。「高雄yáo」展覽以設計手法融合建築美學述說古蹟故事，再探究百年前最火熱的城市記憶。（編輯：陳仁華）1110922