李屏賓操刀 江賢二人生故事化影像

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台東24日電）藝術家江賢二及公益平台文化基金會董事長嚴長壽等人共同籌畫的「江賢二藝術園區」今天揭曉第1階段成果，資深攝影大師李屏賓也現身開幕典禮，為江賢二個人紀錄片邁開第1步。

「江賢二藝術園區」2019年開始動工，第1階段成果開幕剪綵典禮今天下午於台東縣東河鄉舉行，預計在台東市立美術館展出「2022江賢二個展—海洋深處的晨曦」期間，向外界局部開放，園區預計2024年完工。

李屏賓表示，之前受嚴長壽邀請來到台東，認識江賢二後，深受江賢二的人生故事感動，「我也是幾十年沒拍過紀錄片了，但我就說我願意，本來沒時間的，為了這個（江賢二紀錄片）就把其他工作推掉了。」

江賢二出生於1942年，畢業於國立台灣師範大學藝術系，自學生時期就開始嘗試抽象表現形式的創作，1965年獲選參加巴西聖保羅雙年展，隨後旅居巴黎、紐約30年。1998年返台後，陸續完成「百年廟」及「銀湖」等代表作。2008年遷居台東，原先以黑色、灰色為主要創作色調的作品，也出現繽紛色彩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李屏賓說，江賢二於創作生涯中的孤獨，讓他感同身受，江賢二藝術園區第1階段揭幕是江賢二重要的大日子，他希望影像從這邊開始回望江賢二的人生，如辦案要拼湊線索般，一步一腳印完成。

李屏賓期望，自己能打破常規紀錄片表現形式，不像制式訪問般，「我把它當電影在拍！」既要談藝術創作，也要展露生活中真實的一面，並去回望江賢二當年如何熬過幾十年來一幅畫也沒賣出的日子，並從此展望江賢二的內心人生，讓人看見成功的人背後也曾歷經困頓，而他又要怎麼克服。（編輯：孫承武）1110924