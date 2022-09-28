歌劇「奧泰羅」新解 場景避難所呼應當代戰事

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）恢復昔日歌劇製作榮光，台北市立交響樂團將推出歌劇製作「奧泰羅」，導演王嘉明將歌劇背景放在避難所跟地鐵站，隱喻當代世界如俄烏戰爭頻繁不安，透過這齣歌劇跟當代對話。

北市交今天舉行歌劇「奧泰羅」宣告記者會，這是北市交繼1992年後，整整相隔30年推出的全新版本，由義大利籍指揮家馬可‧波米（Marco Boemi）擔綱指揮，「莎士比亞的妹妹們的劇團」團長王嘉明擔任導演，帶著空間敘事黃怡儒、服裝設計賴宣吾及燈光設計王天宏等人帶給樂迷全新歌劇饗宴。

這次擔綱「奧泰羅」的美國聲樂家布萊恩‧利傑斯特（Bryan Register）音色嘹亮，外型具有說服力；女主角「黛絲德莫娜」由台灣旅義女高音左涵瀛擔綱。其他角色卡司還包括來自韓國的丁一憲，以及台灣聲樂家鄭海芸、王典、黃譯陞、宮天平、曾文奕等。

左涵瀛表示，這個主角外表跟內心完全是對比，「能在父權社會秘密愛著奧泰羅，她外在是柔弱的，但是內心是叛逆的，角色表面上純潔，但是內心如火般為愛燃燒，對我來說是非常複雜的角色。」

「奧泰羅」為作曲家威爾第晚期作品，改編自莎士比亞四大悲劇之一「奧賽羅」，講述一名摩爾人將軍如何受到言語操弄及忌妒的心影響，導致誤會自己妻子，一步步走向陷阱的悲劇故事。

王嘉明說，他希望此時此刻推出歌劇演出「奧泰羅」能跟當代對話，現在全球戰爭頻繁，他將舞台設定在「戰爭中的避難所」，以東歐的地下車站、建築、日本皇宮的防洪道為靈感，將壯麗的古典建築對照戰爭悲歌，作為角色內心空間的隱喻，「相信台灣觀眾會很有感。」

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王嘉明說，他期望透過他的詮釋，不讓劇中人物只有善或惡，而是讓觀眾有線索去觀察角色行為的動機與內心世界，不輕易地為每個人貼上標籤，「主要是這齣歌劇音樂非常好聽，我們會從舞台設計、劇情、走位、音樂、服裝到色彩都能整合，讓觀眾好看好聽」。

北市交製作歌劇「奧泰羅」將於10月21日到10月23日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。（編輯：張芷瑄）1110928