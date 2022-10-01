亞太傳統藝術節登場 展現國際合作藝術風貌

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2022第20屆亞太傳統藝術節1日在國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區熱鬧開幕，邀請「微笑唸歌團」與「迷火佛拉明哥藝術中心」同台，帶來跨領域、跨文化的精彩演出。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年10月1日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）國立傳統藝術中心主辦的「2022亞太傳統藝術節」今天起到10日於宜蘭傳藝園區登場，邀20組團隊、4名工藝師演出或創作示範等，展現台灣與國際跨境合作藝術風貌。

邁入第20屆的亞太傳統藝術節下午在宜蘭傳藝園區臨水劇場舉辦開幕式，文化部發布新聞稿表示，藝術節引介亞洲與太平洋各國傳藝文化，是台灣唯一長期面向亞洲與太平洋諸國藝術節，透過台灣與亞洲國家藝術文化交流，加強彼此溝通與認識，讓台灣民眾與藝術家有機會觀摩鄰近國家傳藝與文化資產。

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傳藝中心說，藝術節每年透過演出、工藝示範、學術研討、工作坊或交流互動等，讓亞太各國與台灣傳藝交流，也讓台灣傳藝開展新視野。今年由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，無法邀國外團隊訪台，但20年來已累積邀32國、119個國外團隊、超過1000名藝術家訪台參與及交流。

傳藝中心表示，今年活動邀多名在台國外藝術家參演，包括20組表演團隊，還有竹籐編、纏花、排灣族口鼻笛及台灣傳統刺繡共4名工藝師，將有65場演出、20場工藝創作示範與20場工藝手作體驗等豐富活動。（編輯：李明宗）1111001