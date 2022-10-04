台灣文學與紀錄片巡迴美東校園 探討移民社會

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（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）駐紐約台北文化中心攜手美東多所學府，邀請台灣文學研究者謝欣芩、作家陳又津、紀錄片導演吳郁瑩巡迴多地，向美國師生介紹台灣探討移民社會、多元文化的文學與紀錄片。

謝欣芩現任國立台灣大學台灣文學研究所副教授，主要研究當代台灣文學與電影、紀錄片、移民、女性研究。她關注跨國移動與當代台灣文化生產之間的關係，以「流動人生」為題規劃一系列台灣文學與影片講座。

謝欣芩透過紐文中心新聞稿表示，跨國移動為全球共通現象，移民也是美國與台灣社會長久以來的重要議題。不同時期文學創作與影像拍攝都即時反映、呈現當下的移民主題，累積許多豐富精彩的作品，能結合社會現實，展現多元族裔的文化景觀。

在國家電影及視聽文化中心協助下，這次選映的紀錄片「阿紫」、「神戲」、「失婚記」、「狂飆一夢」題材都與跨國移動相關。

其中，「阿紫」2019年上映，從一名嫁到台灣的越南女子家庭生活呈現新住民跨國婚姻處境，為吳郁瑩執導的首部紀錄長片，獲金馬獎最佳紀錄片提名、拿下台北電影獎最佳紀錄片。

「流動人生」系列講座從5日展開，巡迴賓州史克蘭頓大學（University of Scranton）、康乃狄克州衛斯理大學（Wesleyan University）與奎尼匹克大學（Quinnipiac University）、維吉尼亞州藍道夫-麥肯學院（Randolph-Macon College）、馬里蘭州古徹學院（Goucher College），為期近一個月。

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此外，謝欣芩預定8日赴紐約公共圖書館，以「當文學遇上戲劇：當代台灣文學與影視改編」講座和讀者分享她多年的研究與觀察。

紐文中心表示，「流動人生」以移民社會議題連結台灣與美國，進行跨文化討論與交流，反思兩地共有的多元文化社會與生命經驗。文學作品與紀錄片呈現的台灣文化與歷史，也可成為美國讀者與觀眾認識與理解台灣的途徑。（編輯：郭中翰）1111004