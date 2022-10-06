上百名設計師共同打造 台灣設計展7日起10展全開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022台灣設計展6日在高雄港蓬萊商港區設計中島舉辦開幕典禮，經濟部長王美花（中）、高雄市長陳其邁（左3）出席，共同宣告主展場10大展覽自7日起全開。中央社記者曾以寧攝 111年10月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄6日電）經濟部及高市府共同辦理的2022台灣設計展，以「台灣設計設計台灣」為題，今天在設計中島開幕，由經濟部長王美花、高雄市長陳其邁共同宣告，明天起10展全開，展現台灣設計力。

王美花致詞表示，設計對城市來說是非常重要的元素，一個城市產業再怎麼發展，沒有設計、沒有美學，不容易吸引年輕人的心；設計展讓團隊有場域進行展示，也盼讓更多廠商看到台灣有非常優秀的設計團隊可以好好利用，讓台灣的工藝不只是低著頭把東西做好，而是能將產品結合美學，把東西做美也做精緻。

王美花指出，高雄市政府今年不僅開放了「設計中島」區域，更邀請超過百名設計師參展，並有國際合作，立下難以超越的典範；且除了設計中島展區，全高雄38區都加入設計展舉辦，戶政事務所的證婚中心也以設計進行改造，可望吸引更多年輕人有動力結婚。

陳其邁說，高雄港美景百年未變，過去曾是工業港口，現在則是輸出創意、軟體和想像到全球，相信未來高雄的發展會有更多跟過去截然不同的地方；從文博會到台灣設計展，可以發現其實很多台灣的設計、創作本來就在，若在展覽結束後，每一個菜市場、公車，都能展現設計力，台灣就會是美麗而偉大的國家。

高雄市政府文化局指出，台灣設計展是繼2005年於衛武營、2012年於駁二藝術特區後，第3次在高雄舉辦；今年展場遍及高雄38區，有「城市展區」7處歷史場域、「設計響應」超過100場熱點活動、串聯超過500家業者。

主展場「設計中島」位於高雄港蓬萊商港區，過去是創造外銷奇蹟的「經濟中島」，由副市長史哲及台灣設計研究院院長張基義擔任總策展，與上百名設計師共同打造10大展覽，每天上午11時到晚間8時開放，週五至週日及國定假日則延長至晚間10時閉館。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其中，高雄策展部分已提前登場，包含「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」，以22只貨櫃承載台灣各領域創意；「青春限動」、「不朽青春」展現年輕無畏態度；「LOG ING－登入元宇宙」結合數位體驗；DigiWave融合藝術與科技；「登入大港」讓港史館變為城市資訊中心，匯聚城市今昔故事，並探索高雄未來夢想。

由經濟部策畫的4個展區則將於明天開展，包含「創造之城－高雄」爬梳港都工業及製造歷史，看見高雄如何在時代洪流中持續研製未來生活；「未來轉變中」可體驗港都如何以循環永續為議題開啟城市轉型；「高雄產生」展現高雄地方產業的設計轉變；「未來巡航」則以渡輪搭載智慧科技，帶民眾開啟穿越虛實的港都之旅。（編輯：陳仁華）1111006