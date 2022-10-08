陳昇、蕭言中、黃志偉聯手創作 高美館展出夢河

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「夢河—陳昇╳黃志偉╳蕭言中三人展」8日在高雄市立美術館開展，漫畫家蕭言中（右起）、高美館長李玉玲、藝術家黃志偉及歌手陳昇在主視覺作品「夢河」前逗趣合影。中央社記者曾以寧攝 111年10月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）當代藝術家黃志偉聯手歌手陳昇、漫畫家蕭言中在高美館推出「夢河」展，不想長大的3人以迥異的風格將創作中自由肆意的幽默詭異放入展覽，講述男人、慾念與時間的夢。

高雄市立美術館KSpace高雄實驗場2022壓軸展覽「夢河」，由黃志偉聯手陳昇和蕭言中，今天正式開展，宣告今年是3人的「夢河元年」，3名好友將合力開著這艘「夢河號」的夢想之船，駛向更遠的未來。

陳昇表示，即使歌唱事業如日中天，但自己這次用「如果你自己的心裡有一把火，就把它放火燒了」的精神來實踐從小就有的畫家夢，繪畫事業才剛起步；創作過程中發現自己其實不如想像中的吊兒啷噹，而是個自律的藝術家，甚至還獲得弟弟「是一名被歌星耽誤的畫家」的評價。

蕭言中指出，所有創作都需要自律，他從自己超過一萬幅的作品裡，淬鍊出獨創的「指劍畫派」，用獨特的風格來詮釋自己心中的「夢河」。他也說，3人平日在嘻笑怒罵中創作，作品充滿真誠，彼此對於相同主題也有不同想像，3種風格迥異的作品在同一空間展出的化學反應令他相當期待。

黃志偉說，2004那年他透過畫作與陳昇的歌曲「夢河」對話，一張畫一首歌，話出了今時一起辦展的契機，有趣的是，2006年在高美館創作論壇展出時，陳昇和蕭言中也正是當時的開幕嘉賓。

這次展覽主視覺作品「夢河」由3人共同創作，以黃志偉的繪畫為基礎，陳昇再畫上黃色潛水艇，蕭言中則繪出漫畫般的3人身影；展覽以「夢河」命題，講述著關於男人、慾念與時間的夢，不想長大的3人將創作中自由肆意的俏皮情色、幽默詭異，以及人們願力的投射等元素，都放入展覽裡。

高雄市副市長史哲表示，陳昇、蕭言中、黃志偉相識多年，在各自領域都有不凡的成就，3個老頑童在此次展覽中難得聚首，也以精采作品證明藝術家的自律。

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高美館長李玉玲指出，這3名跨領域的創作者，以永不妥協、改變現況、改變社會的搖滾精神，呼應高美館KSpace跨域精神，蕭言中「指劍畫派」的漫畫風格、黃志偉揉合台灣信仰文化的現當代常民美學，和陳昇別具一格的繪畫，造就這獨一無二的藝術展演。

高美館新聞稿指出，迎接國慶連假，高美館除「夢河—陳昇╳黃志偉╳蕭言中三人展」及VR/XR大型特展「X人稱—黃心健的元宇宙劇場」外，於兒童美術館同步推出「一起飛吧！」親子展覽，邀請民眾運用連假，搭乘輕軌前往觀賞。（編輯：郭諭儒）1111008