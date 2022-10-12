勤益科大開枝散葉特展 31件雕塑作品聯展

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（中央社記者蘇木春台中12日電）勤益科技大學即日起至11月3日舉辦「開枝散葉雕塑三人展」，共展出31件雕塑作品，校方今天並舉辦「藝術家之友會」揭牌典禮，將定期舉辦藝術交流會，藉此提升校園藝術文化。

「開枝散葉雕塑三人展」邀請謝棟樑、余燈銓與邱泰洋等3名雕塑藝術家，以多元創作媒材，表達其豐沛情感與社會觀察，精選31件作品於校內工具機大樓的藝術中心展出。

雕塑展今天舉辦開幕活動同時為「勤益科大藝術家之友會」揭牌，勤益科大校長陳文淵、台中市文化局副局長曾能汀與台灣雕塑協會理事長陳齊川、台中市雕塑學會理事長黃澤華以及中部美術協會理事長劉哲志等人皆出席。

陳文淵接受媒體聯訪時表示，校內藝術中心為台中市政府文化局「藝術亮點」成員夥伴之一，參與國內各項藝文活動，並與在地屯區藝文中心串連成為藝術網絡，未來藝術家之友會成立後，每年將定期舉辦藝術交流會，並辦理各項藝術學習活動，希望提升校園藝術文化、豐厚在地人文涵養。

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藝術中心主任陳向濂說明，這次展出的「開枝散葉雕塑三人展」集結3名雕塑家極具代表性的作品，其中謝棟樑作品「橫掃千軍」系列闡述陰陽與虛實的幻化，氣勢震撼磅薄；余燈銓的雕塑作品深富怡情雅趣，展出作品的純真幸福意境表露無遺、令人激賞。

另外，邱泰洋曾為法國等多國的國際雕塑創作營所邀請的傑出藝術家，作品在方圓與變形之間，將抽象與具象的人生棋局，揮灑得淋漓盡致，件件深富哲思。（編輯：黃世雅）1111012

勤益科技大學藝術中心舉辦「開枝散葉雕塑三人展」，12日舉辦開幕活動，勤益科大校長陳文淵（左2）與參展藝術家謝棟樑（右2）、余燈銓（右）與邱泰洋（左）出席與會。中央社記者蘇木春攝 111年10月12日