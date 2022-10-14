致敬服裝設計師潘黛麗 文化部頒贈旌揚狀

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台灣第一代服裝設計師潘黛麗4月辭世，文化部常務次長李連權（前右）14日代表頒贈文化部旌揚狀，感念潘黛麗於時尚界的貢獻，由杜牧企業有限公司負責人蕭美季（前左）代表接受。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月14日

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（中央社記者王寶兒台北14日電）台灣第一代服裝設計師潘黛麗於時尚產業從業超過40年，今年4月30日辭世，享壽72歲。為感念潘黛麗於時尚界的貢獻，文化部除規劃靜態展，次長李連權今天也代文化部長李永得頒發旌揚狀。

潘黛麗生於1950年，畢業於實踐家專服裝設計科（即現今實踐大學服裝設計學系前身）。1978年創立個人品牌Pun Dai Lee，1979年成立杜牧企業有限公司。90年代初期，率領台灣設計師團隊前進巴黎，進行「台北魅力在巴黎」大秀，開創台灣時裝設計史重要里程碑。

而在2001年，潘黛麗也擔任中華民國織品服飾設計師協會理事長，多次帶領新銳設計師參與海內外時裝展演，提攜後進不遺餘力。

李連權表示，潘黛麗在時尚產業界從業超過40年時間，創作不斷且勇於創新，積極為台灣設計美學教育扎根，為台灣極具代表性的時尚設計師。潘黛麗引導時尚產業發展及作育英才的無私奉獻精神，將永存世人心中。

李連權表示，文化部也會一步步聯合經濟部協助推動，期盼早日完成潘黛麗「整合台灣時尚上中下游」的遺願。

文化部即日起至10月17日「台北時裝週SS23」期間，在松山文創園區3號倉庫推出潘黛麗靜態展，展出其設計生涯從「十里洋場」、「心靈之旅」到「台北魅力」，以及「愛漂亮」、「美好年代」、「紫禁城」、「謎蝶香」等19套經典作品。（編輯：張芷瑄）1111014