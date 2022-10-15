曾文溪的一千個名字 2022 Mattauw大地藝術季開幕

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2022Mattauw大地藝術季15日在台南市麻豆區總爺藝文中心開幕，以「曾文溪的一千個名字」為主題，2023年1月底閉幕前規劃逾百場文化探索體驗活動。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月15日

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（中央社記者張榮祥台南15日電）2022 Mattauw大地藝術季今天在台南市麻豆區總爺藝文中心開幕，以「曾文溪的一千個名字」為主題，溯源至曾文溪全域138公里，明年1月底閉幕前規劃逾百場文化探索體驗活動。

號稱全台最大規模的大地藝術季「2022 Mattauw大地藝術季」，今天在麻豆區總爺藝文中心揭開序幕，活動期間橫跨2023新年及農曆春節，明年1月29日閉幕。

在塔山之歌鄒族古謠傳唱及台南傳統藝陣接力演出下，台南市長黃偉哲和文化部政務次長蕭宗煌等人，以「取曾文溪水」啟動藝術季活動，象徵曾文溪流域孕育多元族群文化交織。

2022 Mattauw大地藝術季從挖掘曾文溪的身世出發，提出首個聚焦溪流權益的藝術季。黃偉哲表示，感謝3年來參展人與藝術家實地踏查曾文溪流域，創作出感動人心作品，帶來精彩視覺饗宴，也希望越來越多人能了解台南的母親之河-曾文溪的故事。

依文化局資料，這項計畫邀請策展人龔卓軍籌劃，藉由藝術家與機構團體、組織及學校合作及對話，調查曾文溪上中下游自然生態及人文環境，進行水分子的倡議、藝術扎根教育、生態食農創意、流域文資再生等四方面能量的媒合，並回應目前全球環境受極端氣候影響現況。

最後集結13位策展人，提出小計畫、水計畫、竹計畫、影計畫、植計畫、土計畫、農計畫、聲計畫，以及原計畫等9大子計畫，透過當代藝術創作呈現，讓民眾用最貼近生活方式看見水域治理議題。

台南市政府今天新聞稿指出，麻豆區大地藝術季是一項3年計畫，有別於2019年首屆「麻豆糖業大地藝術祭」，「2022 Mattauw大地藝術季」以「曾文溪的一千個名字」為主題，溯源至曾文溪全域138公里。

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今年藝術季集結13名策展人、62名藝術家團隊、及規劃逾100場文化探索體驗活動，分別在串連市道171線的總爺藝文中心、大隆田與渡拔等三大展區，打造出超過60件藝術作品。

藝術季活動不僅可欣賞藝術創作，也能參與多場工作坊、講座論壇、食農教育體驗、大地運動會、藝術展演及線上Podcast等多元主題，深入曾文溪萬物生命場域。民眾可接駁車轉乘三大展區觀展，相關訊息可至「2022 Mattauw大地藝術季」臉書粉絲專頁及LINE帳號查詢。（編輯：孫承武）1111015