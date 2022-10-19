睽違3年 花腔男高音佛瑞茲拿壓箱寶會台灣樂迷

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（中央社台北19日電）知名花腔男高音胡安．迪亞戈．佛瑞茲唱遍全球主流劇院，睽違3年再訪台，佛瑞茲將挖出壓箱寶，帶來義大利美聲歌劇時期3大名家羅西尼、董尼采悌、貝里尼的歌劇經典詠嘆調跟樂迷相遇。

牛耳藝術發布新聞稿表示，佛瑞茲（Juan Diego Florez）唱遍英國倫敦柯芬園皇家歌劇院、維也納國家歌劇院、米蘭史卡拉歌劇院、紐約大都會歌劇院等全球歌劇殿堂，這次訪台，將與NSO國家交響樂團合作，帶來多首黃金選曲之夜，如無意外也將帶來名曲「公主徹夜未眠」。

佛瑞茲1973年生於秘魯，他的祖母是一名探戈鋼琴手，父親是民謠歌手，媽媽則是開音樂餐廳，從小只要有歌手生病，佛瑞茲都會被叫上去代班演出。

佛瑞茲後來拿到獎學金到美國深造，1996年在羅西尼歌劇節也是因代打演出，被指揮家慕提（Riccardo Muti）發掘，獲得義大利米蘭史卡拉歌劇院首演機會，自此拿到一線男高音通行證。

佛瑞茲2007年首次受邀到史卡拉歌劇院演出極具指標性的董尼采悌美聲歌劇「聯隊之花」，當他唱完那首擁有9個高音C的詠嘆調「啊，親愛的朋友」後，觀眾足足起立持續喝采超過5分鐘，佛瑞茲不得不再唱一遍，打破劇院長達74年來不得在歌劇進行中唱安可曲的禁忌。

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佛瑞茲行程滿檔，10月在倫敦皇家歌劇院主演普契尼「波希米亞人」，跨年到維也納國家歌劇院領銜演出董尼采悌「聯隊之花」；2023年4月受邀史卡拉歌劇院擔綱演出董尼采悌「拉美墨的露琪亞」，接下來行程還包含德國、瑞士、西班牙及美國，台灣能在此時他最好的狀態聽見現場演出，也是歌劇樂迷之福。

花腔男高音佛瑞茲音樂會將於11月19日舉行，地點在台北國家音樂廳，由迪亞戈．馬特烏斯（Diego Matheuz）指揮NSO國家交響樂團演出。（編輯：張雅淨）1111019