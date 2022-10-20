台灣館前進法蘭克福書展 與烏克蘭同在

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2022法蘭克福書展現於德國登場，文策院在展會期間安排110場國際版權會議，盼拓展台灣出版品的國際市場。（文策院提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月20日

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（中央社記者王寶兒台北20日電）2022法蘭克福書展現於德國登場，文策院於展會期間安排110場國際版權會議，期望拓展台灣出版品的國際市場。大塊文化董事長郝明義受烏克蘭國家館邀請，分享「澤倫斯基：我們如此相信」一書。

文化內容策進院院長李明哲今天透過新聞稿表示，台灣的自由創作環境，讓作品能呼應國際尊重多元的普世價值，因而使台灣出版作品常獲國際青睞，是台灣產業前進海外市場的獨特優勢，文策院期盼以出版品作為出發點，向國際推廣台灣故事的魅力，促成更多台灣文化內容的轉譯與合作。

駐德國台北代表處大使謝志偉則於開幕致詞表示，對於能在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後再次回到台灣館感到高興，他以Solidarity（團結）形容讀者與作者間緊密的關係，以及台灣與烏克蘭在追求民主道路上是同一陣線。

今年台灣館分別在亞洲館、漫畫館和ARTS+等3大展區中規劃攤位，總計有92家出版社共同參展、推廣並展示 451件出版品，由台北書展基金會策展、藝術家鄒駿昇統籌視覺設計與策展顧問。館內以「理髮廳」作為概念，藉由台灣理髮廳常見的霓虹旋轉燈、理容鏡及花磚元素，展現台灣文化風貌。

亞洲館除展示女性書寫主題書區、Books from Taiwan專區及出版社專區外，也有多部金鼎獎、金漫獎、台灣文學獎等獲獎作品；漫畫館展示具外譯市場潛力的圖像小說及漫畫出版品；ARTS+展區則網羅近年跨域表現突出及積極發展IP跨域的作品。

文策院表示，除了展館陳列與版權交流活動，台灣館也規劃3場針對台灣文學及童書漫畫等圖像類的台灣專場版權推介會、1場推薦作家活動、3場專業論壇，以及1 場由插畫家阿尼默與大提琴家郭哲維即興創作的漫畫音樂會。

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值得一提的是，台北書展基金會董事郝明義今年特別受邀參加大會Frankfurt Studio單元的「國際書展的現況與未來」論壇，將與德國法蘭克福書展主席布斯（Juergen Boos）、西班牙馬德里書展執行長奧魯埃（Eva Orue）、以色列耶路撒冷書展執行長馬可夫（Yoel Makov）、圭亞那柯那克里童書展創辦人索伍（Aliou Sow），共同探討國際書展的未來。

郝明義也受烏克蘭國家館之邀參與對談，分享由大塊文化與烏克蘭最大圖書營銷平台Yakaboo共同策劃的作品「澤倫斯基：我們如此相信」，藉此呼應大會支持烏克蘭創作與出版的國際情勢。（編輯：張雅淨）1111020