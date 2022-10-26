台灣紀錄片影展曼谷登場 多元選片邀影迷體驗文化

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（中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）邁入第5年的台灣紀錄片影展今天在曼谷開幕，片單除了劇情片與紀錄片，還有台灣製作的動畫片，希望泰國的觀眾能透過多元選片，體驗並享受台灣的文化與生活方式。

由文化部駐泰國文化組與泰國紀錄片俱樂部（Documentary Club）攜手舉辦的「2022年台灣紀錄片影展」（Taiwan Documentary Film Festival in Thailand）今天在曼谷盛大開幕，今年的影展選出10部長片與1個短片單元在泰國放映。

今年的開幕片由曾榮獲金馬獎最佳劇情片、亞太影展最佳編劇楊德昌導演的「恐怖份子」擔綱，文化部駐泰國文化組指出，該片在開幕前所預售的兩場次400多個座位已近全數售出，顯示台灣電影的魅力深受泰國影迷的支持與喜愛。

今年影展放映影片還包括譽為台語片時期代表作，辛奇導演的懸疑片「地獄新娘」；台灣首部以泰山為主角的原創作品、梁哲夫導演的「泰山寶藏」；探討社會高齡化與長照議題、資深演員小戽斗生前最後演出導演洪伯豪的「老大人」。

此外還有金馬獎最佳新導演黃信堯的紀錄片作品「北將七」以及獲金馬獎最佳動畫長片易智言執導的「廢棄之城」等，呈現台灣電影多元特色。

泰國電影檔案局局長查莉達（Chalida Uabumrungjit）、泰國文化部國家博物館辦公室主任尼塔雅（Nitaya Kanokmongkol）、曼谷藝術文化中心（BACC）代表凱馬頌（Kemapsorn Suwannarat）、日本國際交流基金（Japan Foundation）所長栗山政幸今天都出席了開幕儀式。

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駐泰代表莊碩漢在開幕致詞中表示，今年影展邁入第5屆，選片多元，除了劇情片與紀錄片，還有台灣製作的動畫片，希望泰國的觀眾能透過這些影片，體驗並享受台灣的文化與生活方式，並期待台泰有更多的文化交流。

今年影展舉辦地點除了曼谷，還有清邁、合艾和宋卡等地，並有映後座談等系列活動，文化部期待透過深入泰國各地，讓更多泰國的觀眾能夠貼近欣賞到台灣電影的經典與創意。（編輯：黃自強）1111026