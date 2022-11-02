「絃舞鏗鏘」音樂會 為國樂合奏找尋新方向

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台灣國樂團打擊首席林雅雪（前左）5日下午將在音樂會「絃舞鏗鏘」中，首演作曲家郭靖沐為板鼓創作的「噠噠」板鼓協奏曲，擔綱獨奏。（台灣國樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月2日

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）探索絃樂與打擊樂，台灣國樂團推出「絃舞鏗鏘」音樂會，解讀國樂團4大聲區「吹拉彈打」的「拉絃」與「打擊」聲部，藉由豐富的聲響色彩，為國樂合奏找尋新方向。

台灣國樂團團長劉麗貞表示，這場音樂會由江靖波指揮，邀請甫獲台北文化獎的作曲家瞿春泉，以及顏名秀、郭靖沐創編新曲，大提琴家歐陽伶宜和台灣國樂團打擊首席林雅雪擔任獨奏，帶來多首全新創作的世界首演曲目，期望當代作曲家為傳統樂器帶來更多演奏新樣態。

台灣國樂團今天舉行「絃舞鏗鏘」音樂會記者會，音樂總監江靖波表示，這場音樂會邀請箏演奏家兼作曲家郭靖沐，從非擊樂演奏者的觀點為板鼓重新創作「噠噠」板鼓協奏曲；作曲家顏名秀則創作「未盡之言」革胡協奏曲，有感疫情肆虐下的悲歡離合，透過革胡發以感動肺腑之聲，闡述生命獨白。

上半場曲目還包括歐光勳為拉弦樂團編配的「古槐尋根」，下半場則由瞿春泉的「美人花－虞姬」獨挑大梁，以琵琶表現項羽氣蓋山河卻坐困圍城、霸王卸甲的悲戚，並採京劇唱腔與曲牌素材傾訴虞姬擔憂的愁情。

台灣國樂團「絃舞鏗鏘」音樂會將於11月5日舉行，地點在台灣戲曲中心大表演廳。（編輯：張雅淨）1111102