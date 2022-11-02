阿喀郎汗金童變爸爸 舞作「叢林奇譚」關懷生態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

編舞家阿喀郎．汗（Akram Khan）新舞作「叢林奇譚」結合了舞蹈、音樂與動畫，為孩子們解說氣候變遷下的自然界反撲，12月2日到4日將在台中國家歌劇院演出。（台中國家歌劇院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北2日電）從舞蹈金童變成3個小孩的爸爸，編舞家阿喀郎．汗（Akram Khan）新作舞劇「叢林奇譚」結合舞蹈、音樂與動畫，為孩子們解說氣候變遷下的自然界反撲，12月在台中國家歌劇院登場。

阿喀郎新作「叢林奇譚」改編自諾貝爾文學獎得主、英國作家吉卜林（Rudyard Kipling）的同名故事，今年4月在倫敦首演，包括主角毛克利、懶熊巴魯、公狼阿基拉等都完整保留。阿喀郎將這些角色從動物園、實驗室等逃脫，聚集在人造環境中，希望對大人提出地球生態被破壞的自我反思。

台中國家歌劇院今天舉行記者會，藝術總監邱瑗表示，20年來，阿喀郎從單身變成3個小孩的爸爸，也希望將社會責任及觀察，傳給下一代。

邱瑗說，「叢林奇譚」裡的動物一部分希望回到自然界的規律，有些則想要變成人類，希望能在都市裡找到生存方式，充滿省思。

舞蹈家古名伸表示，20年前在新舞台的「新舞風」系列，第一次看到阿喀郎，「當時他相當年輕，舞蹈的速度、動作的繁複、創作內涵及表述力都驚為天人，立即獲得舞蹈金童的封號。」

古名伸說，之後阿喀郎多次帶著DESH、「陌生人」等作品來台，印度舞的訓練背景讓他的每個手勢、眼神都會說故事，表達清楚準確又賞心悅目、議題性強、語言又充滿詩意。

阿喀郎是孟加拉裔，在英國倫敦出生，自幼習印度古典舞，26歲就成為全世界矚目的編舞家；2002年起7度受雲門舞集創辦人林懷民邀請來台演出；2019年以獨舞「陌生人」為其舞蹈生涯封箱後專注編舞。

當時阿喀郎曾透露，退休其中一個原因是為了孩子，「我感覺無法有太多時間陪孩子，我認為時間是我們可以給予他人最珍貴的禮物。」

邱瑗說，「叢林奇譚」大幅減少作品中所使用的實體布景，採用動畫作為舞台場景，減少巡演造成的碳排放，獲得長豐智能科技支持，期待透過藝企合作的影響力，邀請更多觀眾關注自然並走入劇場。

阿喀郎．汗舞團「叢林奇譚」將於12月2日到4日在台中國家歌劇院中劇院演出。（編輯：張雅淨）1111102