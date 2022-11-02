人權藝術生活節鴻鴻擔任策展人 關注香港議題

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國家人權博物館「2022年人權藝術生活節」19日登場，推出音樂、舞蹈、戲劇與親子節目、常態展覽及短片展等，並關注香港議題，特邀香港行為藝術家黃國才策劃「和勇光時–黃國才抗爭藝術展」。（國家人權博物館提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月2日

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）由詩人暨導演鴻鴻擔任策展人，國家人權博物館「2022年人權藝術生活節」推出音樂、舞蹈、戲劇與親子節目、常態展覽及短片展等，並關注香港議題，跨越地域呼應人權的共同價值。

鴻鴻今天在記者會上表示，自己在威權年代中成長，深切感受到社會整體的記憶被牢牢規範，如今台灣享有創作自由，人權藝術生活節證明了現今的藝術家們更具有主體性，「能夠思索以人權為核心的創作，用更豐富多元的記憶釐清生活的經驗，導航向一個更有想像力的未來。」

記者會上包括文化部政務次長李靜慧、國家人權博物館館長洪世芳、策展人鴻鴻、「記憶導航」開幕音樂會策劃馬世芳、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕、理事長陳中統、五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長吳建東、台灣地區政治受難人互助會代表吳俊宏、台灣二二八關懷總會代表歐陽煇美及各表演團隊代表共同出席。

李靜慧表示，人權館成立以來不僅努力發掘白色恐怖歷史，讓更多人看見在威權時代長期被壓抑、掩藏、刻意忽略的歷史真相；也透過藝術創作的形式轉譯人權議題，感受政治受難者們的創傷，讓社會繼續前進。

李靜慧說，邁入第3屆的人權藝術生活節，讓更多藝術家加入關切人權的行列，如同近期上映的電影「流麻溝十五號」、狂想劇場「非常上訴」，重現受難者前輩們在特務橫行、形成許多冤假錯案的時代中受到的迫害，「感謝政治受難者前輩們對多元人權議題的關注，也邀請民眾共同思索白恐歷史帶給社會的省思。」

今年的開幕音樂會「記憶導航」由資深音樂人馬世芳策劃，邀請不同世代的音樂組合，包括謝銘祐、余佩真、郭達年與香港遊唱部落（Lenny & HK Troubadours）、鄭宜農演出。

關注香港議題，本次也邀請香港行為藝術家黃國才策劃「和勇光時－黃國才抗爭藝術展」；音樂影像節目「安魂曲」（Requiem）則是香港作曲家鄺展維在香港面臨巨變時，以音樂與文字將個人與集體的情感化做虛構的儀式。

「記憶導航」2022年人權藝術生活節將從11月19日到12月10日舉行，地點在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區。（編輯：張雅淨）1111102