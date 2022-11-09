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高行健手稿捐贈台師大 呼喚新一輪文藝復興

2022/11/9 13:19（11/9 13:51 更新）
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首名諾貝爾文學獎華人得主高行健，將600多件手稿、文獻捐贈給國立台灣師範大學，台師大9日舉行「高行健捐贈手稿文獻展」。中央社記者邱祖胤攝 111年11月9日
首名諾貝爾文學獎華人得主高行健，將600多件手稿、文獻捐贈給國立台灣師範大學，台師大9日舉行「高行健捐贈手稿文獻展」。中央社記者邱祖胤攝 111年11月9日
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（中央社記者邱祖胤台北9日電）首位諾貝爾文學獎華人得主高行健，將600多件手稿、文獻捐贈給國立台灣師範大學，台師大今天舉行「高行健捐贈手稿文獻展」，高行健透過預錄影像表示，希望在有生之年呼喚新一輪文藝復興。

以「靈山」獲得2000年諾貝爾文學獎的法籍華裔作家高行健，自2012年起擔任台師大講座教授至今，2020年更捐大批珍貴資料給台師大圖書館，並成立「高行健資料中心」，這次展覽特別展出他的手稿、畫作、面具、海報等珍貴文物。

現年82歲的高行健透過影像表示，3年前曾經罹患大腸癌，前後歷經4次手術，慶幸竟然還有餘生，如今82歲了，也該頤養天年了。不過他有生之年還想做一件事，就是呼喚新一輪的文藝復興，其實他自2013年提出這個構想，即引起全球各地熱烈迴響，上週又收到美國紐約Cambria Press出版社寄來「高行健呼喚新文藝復興」英文版一書，讓他感到特別開心。

台師大校長吳正己致詞時表示，多年前他曾親自拜訪高行健，知道他仍一直活躍於推廣藝文創作，高行健更認為新的文藝復興將再次呈現，台灣則會是帶領新文藝復興的據點。

高行健表示，35年前他應德國莫哈特藝術研究所及法國文化部之邀，從中國前往歐洲進行創作，只帶著幾本筆記本和膠卷底片，沒想到不久便發生六四天安門事件，他很快完成小說「靈山」，從此定居法國。

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高行健說，當年在中國寫書和演戲，即使已有嚴格的自我審查，還是照樣遇到刁難與麻煩，便想寫一部對得起自己的書，哪怕生前不發表也沒關係，沒想到「靈山」首先在台灣得以出版，隨後很快譯成多種語言版本 ，究竟有多少他也弄不清，美國前總統柯林頓甚至當面跟他說：「『靈山』是本全人類的書」，讓他十分欣慰。

高行健表示，台灣現今已成為他的故鄉，台師大為他所做的一切，彷彿是他所就讀的大學，這不僅是他的榮耀，也讓他感到無比親切。（編輯：張芷瑄）1111109

以作品「靈山」獲得2000年諾貝爾文學獎的法籍華裔作家高行健，自2012年起擔任台灣師範大學講座教授至今，2020年更捐大批珍貴資料給台師大圖書館，並成立「高行健資料中心」，這次展覽特別展出他的手稿、畫作、面具、海報等珍貴文物。中央社記者邱祖胤攝 111年11月9日
以作品「靈山」獲得2000年諾貝爾文學獎的法籍華裔作家高行健，自2012年起擔任台灣師範大學講座教授至今，2020年更捐大批珍貴資料給台師大圖書館，並成立「高行健資料中心」，這次展覽特別展出他的手稿、畫作、面具、海報等珍貴文物。中央社記者邱祖胤攝 111年11月9日
吳正己
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