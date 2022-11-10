北市交與凡格羅夫有約 12月帶來經典貝多芬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市立交響樂團將與小提琴名家麥可辛．凡格羅夫（Maxim Vengerov）（圖）合作，演出作曲家貝多芬的D大調小提琴協奏曲，12月底在台北中山堂為樂迷獻藝。（北市交提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北10日電）由台灣旅德指揮林勤超擔任客席指揮，台北市立交響樂團將與小提琴家麥可辛．凡格羅夫（Maxim Vengerov）再度聚首，帶來經典曲目貝多芬「小提琴協奏曲」，展現精湛琴藝。

北市交今天發布新聞稿表示，凡格羅夫上一次訪台是在2018年12月，當時與北市交合作蕭斯塔科維契「小提琴協奏曲」，至今仍讓樂迷津津樂道，睽違4年，凡格羅夫選在耶誕佳節前夕再次來台，與台灣樂迷相見歡。

凡格羅夫被譽為「百年難得一見的奇才」、「神弓海飛茲的繼承人」，5歲習琴，10歲便以神童的身分開啟演奏生涯，10歲拿到波蘭維尼奧夫斯基青少年小提琴大賽金牌，灌錄第一張專輯。11歲被邀請在莫斯科柴可夫斯基大賽做開幕演出，16歲拿到匈牙利卡爾佛萊許國際小提琴大獎首獎，成績不俗。

30歲以前，凡格羅夫已經把音樂史上最重要的小提琴協奏曲錄製完，並獲葛萊美獎及留聲機獎年度最佳音樂家殊榮，評價極高，音樂會至今演出超過3000場，多次以協奏或是指揮身分訪台。

「凡格羅夫、林勤超與TSO」音樂會將於12月22日及23日舉行，地點在台北市中山堂。音樂會下半場則安排貝多芬「第七號交響曲」。（編輯：屈享平）1111110