黨若洪個展悲歡共存 高枕無憂看世界

藝術家黨若洪個展「『高枕無憂的你』從瘟疫到戰爭」日前於台北安卓藝術開展，其中最大型作品「高枕無憂海岸」描繪一艘船舶浮於海上，遠方海浪洶湧，天邊還可見象徵戰爭的航空母艦，而船舶上的人們卻洋溢歡樂氣息。（安卓藝術提供）中央社記者王寶兒傳真 111年11月15日

（中央社記者王寶兒台北15日電）COVID-19疫情籠罩世界以來，歡樂沒有消失，甚至可能在人們面對災厄時出現。曾獲台北美術獎首獎的藝術家黨若洪，以個展「『高枕無憂的你』從瘟疫到戰爭」，刻劃危機與幸福並存的世界。

黨若洪個展「『高枕無憂的你』從瘟疫到戰爭：關於災厄如慶典的一魚兩吃」日前於台北安卓藝術開展。安卓藝術總監朱倢瑢今天向中央社記者表示，展覽以黨若洪近2年作品為主，從他觀察社會大眾如何面對荒謬世界的反應出發，「高枕無憂的『你』，可能會是任何人。」

黨若洪透過新聞稿表示，高枕無憂的處事態度，可能是一種面對危機的方式，輕鬆率性地去看待壓力，「另外也是一種諷刺或是反思，比如當我們把災厄處理得好像是一個福祉，或從被迫居家隔離的生活中，體會到一絲安定和幸福的時候。」

「『高枕無憂的你』從瘟疫到戰爭」中，可見黨若洪多幅畫作有湖泊、海水、小船等元素。以最大型作品「高枕無憂海岸」為例，他描繪一艘船舶浮於海上，船舶形狀似人身，頭尾各別連結熟睡和閉眼享受悠閒的2張臉龐。遠方海浪洶湧，天邊還可見象徵戰爭的航空母艦。

朱倢瑢說，而船舶上的人們看來歡欣鼓舞，有人彈吉他，還有男女交歡，但旁邊卻充滿危險，這些危險何時會攻擊他們？他們也許知道，也許也不知道，「近年世界也是像這樣子，我們看起來像在慶祝什麼，像是股市漲了，而轉身又看見災難，像疫情。」

黨若洪在1975年出生於台北，1998年畢業自東海大學美術學系，2002年取得西班牙Salamanca大學藝術研究所的碩士學位，2016年獲台北美術獎首獎，2019年曾於台北市立美術館推出個展「老男．雜匯．小神仙」。

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，黨若洪多待在家工作，和家人長時間相處的經驗，也成為創作靈感與養分。例如此次展出的「女孩們」、「家庭生活－晚間朗誦」、「家庭旅遊」等作品，都與黨若洪的現實生活有關。朱倢瑢說，這也是黨若洪過去少見以家人為題材的作品。

黨若洪個展「『高枕無憂的你』從瘟疫到戰爭：關於災厄如慶典的一魚兩吃」於台北安卓藝術展出至12月24日。（編輯：張雅淨）1111115