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北美館推楊登棋個展 父親筆記延伸性別議題

2022/11/20 18:26
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（中央社記者王寶兒台北20日電）藝術家楊登棋曾以個人生命經歷發展作品「父親的錄影帶」，並獲台北美術獎首獎。最新個展「居家娛樂」同以父親出發，從父親筆記註記的「居家娛樂」延伸並拆解性別議題。

台北市立美術館「居家娛樂－楊登棋（登曼波）個展」昨天開展，北美館透過新聞稿表示，「居家娛樂」展名源於楊登棋從父親那邊獲得的關鍵影像物件，藉由解密父親自拍錄影帶後所衍生的線索，楊登棋呈現「家」與「性」的對話，同時也拆解自身種種私密、而又關乎性別與自我認同的過往，進而透過其作品映射出跨越性別框架的關係顯影。

身為酷兒，楊登棋也運用自身鏡頭記錄變裝皇后、跨性別者等非二元性別的LGBTQ+（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者、酷兒/無性戀及其之外的英文首字母縮寫）族群，企圖透過當代藝術重新呈現眾人對於酷兒身體與多元成家的想像。

北美館表示，展覽分「暗」與「亮」的空間形式，楊登棋邀請藝術家羅智信在第一展間打造13間「暗房」裝置，象徵同志酒吧或三溫暖內常見的隔間，邀請觀者在有限的光源下，運用身體及眼睛以外的感官來覺察展間的內部結構與環境。

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展覽第二展間「亮室」的中央則放置作品「複寫：認同__父親的錄影帶」中曾出現的床框，並分別展示黑白及彩色攝影，前者多為肖像主題，被攝者們泰然自若地展現出自我身體的姿態，也可以看到暗房隔間裡的受訪者藏身其中；後者則以紛雜多元的樣貌捕捉LGBTQ+文化的豔放與不羈，以及如何追尋一種忠實面對自我欲求的狀態。

「居家娛樂－楊登棋（登曼波）個展」即日起於台北市立美術館展出至2023年2月12日。（編輯：張雅淨）1111120

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