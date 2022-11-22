土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪

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土耳其藝術家法提．庫屈克（圖）赴屏東縣林邊鄉崎峰國小擔任彩繪志工，完成「趴在地上讀書的小女孩」3D彩繪，圖為21日創作完竣。中央社記者何宏儒屏東攝 111年11月22日

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（中央社記者何宏儒林邊鄉特稿）土耳其藝術家法提．庫屈克行腳偏鄉擔任彩繪志工，足跡到過至少14國、200多所學校。繼台東和嘉義等地之後，4度來台的他，今天又在屏東林邊的國小留下作品陪伴學童成長。

「看書好無聊，會讓人想要睡覺。」

念小三的林立誠週日午後跟兩個姐姐和鄰居到學校玩耍時，在校園內看見一個趴在地上翻開書本聚精會神閱讀著的小女孩。旁人好奇詢問他們是不是也像小女孩一樣喜歡看書，這群老實孩子帶著靦腆笑臉，半開玩笑地如此回答。

「趴在地上讀書的小女孩」是林邊鄉崎峰國小前庭廣場上一幅剛完成的地板彩繪。法提．庫屈克（Fatih Kucuk）19日晚間抵桃園機場後隨即搭高鐵南下，再轉赴屏東，運用接下來兩個白天馬不停蹄完成這幅約10公尺長、3公尺寬的3D效果地板彩繪，彷彿從伊斯坦堡坐了逾10小時飛機，就是為了到這所小學畫畫似的。

「跟我來。」彩繪期間，庫屈克看到一臉好奇的林立誠，隨即將作畫的油膝刷交到對方手上，帶著男孩去給小女孩那把束好的頭髮上色。蹲在庫屈克旁邊的林立誠拿刷子在調色皿中蘸了兩下油漆，然後小心翼翼、在地上一筆一筆細心又專注地刷著，生怕把油漆塗到已經用粉筆標示好的界限外。

學校星期一上課時，這位眼眸深邃、鼻子高挺、鬍子修剪整齊的高瘦土耳其人在國小6個年級加附設幼稚園共80位學生的校園裡颳起旋風，他的外型、怪腔怪調的「你好」和「謝謝」，還有小女孩的頭髮怎麼不是黑色，都成為話題。許多小朋友不浪費任何一堂下課時間，跑步衝上廣場關心彩繪進度，順便「觀賞」庫屈克。

「學校家長有些來自越南和印尼，這讓小朋友的學習有機會接觸異國文化。」崎峰國小校長郭希得告訴中央社記者：「今天更特別的則是由來自更遙遠國度土耳其的藝術家帶來藝術饗宴，讓小朋友在多元文化學習上獲得更豐富的素材。」

對藝術家而言，前往異地進行藝術實踐，則可以吸取養分、刺激創作靈感。

在國立高雄師範大學藝術學院教授中西美術史的畫家陳順昌告訴中央社記者：「藝術家最重要的不是去如法泡製曾經完成過的作品，到外面去看到一番新的風景，會帶給他新的思維，他有可能會創造出之前沒有創造過的。如果一直在畫他之前的東西，那只是技術。」

這是36歲的庫屈克第4次來台擔任彩繪志工。他之前曾經在台東縣池上鄉萬安國小振興分校、嘉義縣阿里山鄉達邦國小及達邦國小里佳分校等偏鄉學校留下作品。

除了造訪土耳其逾200所偏鄉學校，庫屈克告訴中央社記者，他的足跡還踏上了白俄羅斯、烏克蘭、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、喬治亞、西班牙、葡萄牙、法國、挪威、日本、南韓和台灣的逾20所偏鄉學校。

庫屈克相信藝術可讓世界更美好，「動畫」則是他改造世界的媒界，投身創作傳播真善美普世價值的動畫內容之外，還在土耳其西南部卡斯（Kas）和中部石頭城（Cappadocia）創辦文教園區卡通磨坊（The Cartoon Mill）教人製作動畫，盼藝術教育激發下一代人創意、善用正能量、富有想像力、懂得欣賞美而且心靈強健。

這個公益教育機構不接受企業、政府和政治人物捐款，2016年開始獨立自主營運至今。庫屈克說，在偏鄉優先的前提下，卡通磨坊每年免費提供逾1000位公立學校學生動畫製作訓練，並且開辦20個教育營（每個營隊15至18人）。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間開辦的線上教學課程也受到好評。

庫屈克的理念、卡通磨坊的行動受肯定，過去兩年先後入選土耳其薩班哲基金會（Sabancı Vakfı）「改革者計畫」（Fark Yaratanlar） 和歐盟「新伊拉斯莫斯計畫」（Erasmus+ Programme），前者表彰為社會問題提供創意解決方案的企業或個人，後者則贊助卡通磨坊赴義大利、挪威、葡、法、土各1所學校提供動畫教育。

崎峰國小使用65年的校舍定明年拆除改建，校長郭希得說，「趴在地上讀書的小女孩」將受到保護，於16個月工期結束後，繼續與新校舍一起陪伴小朋友成長，未來並計劃以電腦輸出方式，在新校舍外牆上留下這件作品的馬賽克拼貼畫。

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被問到想要以「趴在地上讀書的小女孩」對學生們傳達什麼訊息時，庫屈克說：「學生們今天非常興奮，大家都笑臉迎人，我希望他們永遠不會喪失這樣的喜悅和興奮之情。同時，不管他們未來從事什麼樣的工作，我都會希望他們總是能夠對身邊的人傳達真善美。」

庫屈克榮獲周大觀文教基金會「2022第25屆全球熱愛生命獎章」，將於12月初與其他得獎人受獎並且展開全台關懷生命系列公益活動。（編輯：周永捷）1111122

土耳其藝術家法提．庫屈克（後）在屏東縣林邊鄉崎峰國小擔任彩繪志工，該校三年級學生林立誠（前）20日參與彩繪工作。中央社記者何宏儒屏東攝 111年11月22日

土耳其藝術家法提．庫屈克（蹲姿右）赴屏東縣林邊鄉崎峰國小擔任彩繪志工，學校教師21日帶學生參觀創作過程時，與庫屈克討論，部分學生則參與彩繪。中央社記者何宏儒屏東攝 111年11月22日

土耳其藝術家法提．庫屈克（圖）赴屏東縣林邊鄉崎峰國小擔任彩繪志工，他於20日雙手分持調色皿和油漆刷進行創作。中央社記者何宏儒屏東攝 111年11月22日

周大觀文教基金會創辦人周進華（左）、志工陳迪智（右）19日在桃園機場為「2022第25屆全球熱愛生命獎章」得主土耳其藝術家法提．庫屈克（中）接機。中央社記者何宏儒桃園攝 111年11月22日

土耳其藝術家法提．庫屈克（站立披彩帶者）赴屏東縣林邊鄉崎峰國小擔任彩繪志工，校方22日為「趴在地上讀書的小女孩」3D彩繪舉行揭幕儀式。中央社記者何宏儒屏東攝 111年11月22日