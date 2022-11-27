台灣漫畫特展登日本北九州漫畫博物館 交流里程碑

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（中央社記者楊明珠福岡27日專電）「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」特展正在日本福岡縣北九州市漫畫博物館展出，這是文化部首度在日本知名漫畫博物館辦特展，立下台日漫畫交流史的重要里程碑。

「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」特展介紹台灣漫畫百年發展史，由文化部、國立台灣歷史博物館及日本北九州市漫畫博物館合辦，26日舉行開幕典禮，文化部政務次長李靜慧、國立台灣歷史博物館（台史博）館長張隆志、駐日本代表處台灣文化中心主任王淑芳、駐福岡辦事處長陳銘俊、北九州市副市長西田幸生、北九州市漫畫博物館長田中時彥等人出席。

李靜慧致詞時表示，對許多台灣讀者及漫畫家而言，日本漫畫可說是台灣人民生活記憶的一部分，這次是文化部首度在日本漫畫博物館辦理台灣漫畫特展，以及首度選送台灣漫畫家到日本駐村，對台灣漫畫歷史意義重大，可謂立下台日漫畫交流史上重要的里程碑。

東京台灣文化中心自2019年起與北九州市洽談駐村合作，今年首次促成台灣漫畫家柚子、PETER MANN獲選自11月7日至12月5日到北九州市駐村。為結合台灣漫畫家駐村計畫，去年11月邀請北九州市漫畫博物館與台史博合辦本次特展。

李靜慧說，漫畫是影視及文創作品智慧財產權的火車頭，文化部很重視漫畫產業的發展，除整備漫畫產業環境，也積極幫台灣漫畫家尋找舞台。她在開幕典禮後對媒體表示，正在籌備的台灣國家漫畫博物館今後也將納入國際漫畫家交流項目，透過漫畫家的線條描繪台灣的故事。

田中時彥在開幕典禮上細數近年與台灣漫畫的交流事蹟，並感謝文化部長期在日本推動台日漫畫文化交流。他說，今年北九州市漫畫博物館開館10週年，能舉辦以台灣漫畫為主題的特展別具意義。

北九州市漫畫博物館館長田中時彥（左）贈文化部簽名板，期待國家漫畫博物館開館。文化部政務次長李靜慧（中）、國立台灣歷史博物館長張隆志表示感謝。中央社記者楊明珠福岡攝 111年11月27日

介紹台灣漫畫發展史的「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」特展由文化部、國立台灣歷史博物館及日本北九州市漫畫博物館合辦，在北九州市漫畫博物館展出。中央社記者楊明珠福岡攝 111年11月27日

文化部政務次長李靜慧26日在日本北九州市漫畫博物館說，這次是文化部首度在日本漫畫博物館辦台灣漫畫特展以及首度選送台灣漫畫家到日本駐村，意義重大。中央社記者楊明珠福岡攝 111年11月27日

這項特展由台史博的台灣國家漫畫博物館籌備小組策展，以「租書店」為主題，爬梳台日漫畫的交集與歷史脈絡，從日治時代的台灣租書店談起，乃至二次世界大戰後武俠漫畫風潮、審查制度下的漫畫及21世紀數位時代租書店所面臨的挑戰，同時呈現精采的當代台灣漫畫。特展展期至明年1月22日為止。

田中時彥在開幕典禮後對媒體表示，對他這種看出租漫畫長大的人來說，台日共同的漫畫記憶讓他覺得很親切。他期待未來台日漫畫能透過密切交流，激發出更多火花。

這次是台史博2020年7月從文化部門承接國家漫畫博物館籌備工作以來首次在海外策展、聯展。

張隆志對媒體表示，此次特展是以從讀者出發、用租書店這個空間的意象來呈現有時間脈絡的台灣漫畫史或台灣讀者讀漫畫的集體記憶與經驗，這也反映出台史博比較注重歷史、民俗、常民生活的面向，希望藉此與日本讀者與漫畫社群連結，且能讓國家漫畫博物館的籌備工作獲得新的資源與能量。

他說，盼能透過國際化的管道，讓過去以本土為主的漫畫討論能獲得一些新視野和新的高度。未來國家漫畫博物館除了在台史博典藏和研究外，將在台中設立一個正式的館，盼在3至5年內有具體的成果。

東京台灣文化中心表示，該中心2020年與文化內容策進院合辦「台灣漫畫夜市展」、2021年辦理「謝謝日本彩稿展」暨「漫畫有聲音展」，參展作品陸續售出日本版權。近3年的台灣文化中心摺頁都邀請台灣漫畫家繪製。該中心希望藉由立體、多層次的台灣漫畫在日行銷策略搭建台灣漫畫在日本的展銷平台，讓日本民眾深度認識，進而提高台灣漫畫產值。

北九州市培育出有作品「銀河鐵道999」的松本零士、「城市獵人」的北條司等知名漫畫家逾100人。位於小倉車站前的北九州市漫畫博物館成立於2012年，典藏漫畫相關書籍約7萬冊，每年定期舉辦國際漫畫大賽和國際漫畫節等活動。松本零士是該館首任榮譽館長，小倉車站設有他代表作「銀河鐵道999」的角色雕像等。（編輯：郭中翰）1111127