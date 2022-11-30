安古蘭漫畫節選定國際新銳 日安焦慮入列

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（中央社記者王寶兒台北30日電）國際漫壇盛事法國安古蘭漫畫節明年將迎第50屆，為提升國際新銳漫畫家能見度，將特別籌劃Worldwide Comics Explosion展覽，台灣漫畫家「日安焦慮」也列入10名入選者中。

日安焦慮（本名：丁柏晏）出生於1988年，曾獲2016年屏東國際3D漫畫節新秀獎首獎，2019年曾赴法國安古蘭駐村。他曾獨立出版作品「世界邊緣之旅」，目前於法國Misma出版社發行法文版，並入選法國安古蘭漫畫節籌備的Worldwide Comics Explosion展覽，成為官方選定、已在法國出版的10名國際新人之一。

旅歐漫畫家林莉菁於2016年擔任屏東國際3D漫畫節策展人，她昨晚於自身經營的臉書粉絲專頁「Ulysse亂彈：歐洲動漫/風景Taiwan Note BDimages」發文表示，日安焦慮當年獲獎獎品就是安古蘭漫畫節觀摩之旅，因此他於2017年首次造訪安古蘭漫畫節。安古蘭漫畫節新秀獎展館歷史悠久，此次日安焦慮就將於該展館參與Worldwide Comics Explosion展覽。

法國安古蘭漫畫節日前於官網公告Worldwide Comics Explosion展覽參展名單，除日安焦慮外，亞洲還有來自泰國的漫畫家Tunlaya Dunn、南韓的漫畫家Min-Seok Ha將參展，其他參展漫畫家則來自比利時、義大利、美國等地。

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此外，日安焦慮自2014年起持續獨立出版作品，今年則將由慢工文化出版他在台灣的首部商業發行作品「2073年的電子玩具」。日安焦慮透過慢工文化表示，創作目的是希望讀者能透過作品，和他共同感受「從科技中尋求溫度的孤寂感」。

慢工文化表示，在今年甫結束的德國法蘭克福書展上，「2073年的電子玩具」也受到大量歐洲編輯青睞，有望售出國際版權。（編輯：張雅淨）1111130