生祥樂隊「我庄三部曲」 展現台灣新民謠風貌

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生祥樂隊「我庄三部曲」巡迴將在高雄衛武營舉行最終場，並邀原住民歌手桑布伊同唱。（衛武營提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月2日

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）多次入圍及獲得金曲、金音、電影配樂等獎項的音樂人林生祥，創作主題圍繞著家鄉美濃的土地與農民，今年生祥樂隊「我庄三部曲」巡迴將在高雄衛武營舉行最終場，並邀桑布伊同唱。

衛武營今天發布新聞稿表示，「我庄三部曲」將由林生祥與生祥樂隊、作曲家張玹、指揮范楷西、單簧管演奏家羅達鈞、薩克斯風演奏家謝明諺以及國家交響樂團演奏家群等音樂家聯手，重新演繹「我庄」、「圍庄」以及「野蓮出庄」3張專輯歌曲，回到故鄉高雄開場。

「生祥樂隊」中林生祥身兼主唱與六弦月琴手，樂團成員包含大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕以及詩人鍾永豐，至今已發表11張作品。其中林生祥拿過9座金曲獎、10座金音創作獎、2座金馬獎及一座台北電影獎；鍾永豐拿過2屆金曲獎最佳作詞人獎。

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「生祥樂隊」以不同的角度關注農村、城鄉關係與環境議題，帶領聽眾從土地出發。在音樂上，「生祥樂隊」以台灣傳統音樂元素為基底，並調合西方當代音樂，以嶄新民謠風格現身，這次加入國家交響樂團等不同音樂領域團隊合作，古典與搖滾等多元音樂元素結合，希望展現獨樹一格的台灣新民謠風貌。

生祥樂隊「我庄三部曲」演唱會將於12月3日演出，地點在高雄衛武營戲劇院。（編輯：陳政偉）1111202