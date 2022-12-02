「福爾摩沙進香團」領旗人回娘家 迎接完結篇

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中華文化總會推出「福爾摩沙進香團」影片計畫，邀請8國網紅「開箱」台灣人文風情，最後一集即將播出，文總也邀請過去於影片擔任「領旗人」的外國網紅回娘家，包含韓國的盧開朗（左起）、日本的石井三紀子、泰國的藍星、美國的布萊恩、紐西蘭的羅藝恆及法國的亨利共襄盛舉。中央社記者王寶兒攝 111年12月2日

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（中央社記者王寶兒台北2日電）為讓世界認識台灣之美，文總今年推出「福爾摩沙進香團」影片計畫，邀請8國網紅「開箱」台灣人文風情，今天將播放最後一集，由來自法國的亨利（Henry Amouriq）走訪台灣同志遊行外，也邀請領旗人回娘家。

中華文化總會今年4月起播出「福爾摩沙進香團」影片系列，迎接計畫尾聲，文總今天也邀請過去於影片擔任「領旗人」的外國網紅回娘家，包含來自韓國的盧開朗、日本的石井三紀子、泰國的藍星（Christine Lan）、美國的布萊恩（Brian Cragun）、紐西蘭的（Laurence Larson）及法國的亨利共襄盛舉。

盧開朗為「福爾摩沙進香團」影片首集「領旗人」，他在影片中前往馬祖一窺戰地前線文化，還寬衣解帶體驗軍人澡堂。他今天笑說，當時為拍攝還有練一下，「好奇我的肌肉線條怎麼樣，請收看影片」，當時去馬祖也讓他「有出國的感覺」，不管是氛圍、食物都與台灣不同。

藍星認為，台灣最美的是人情味，對外國人特別友善、熱情，自己住在泰國曼谷，交通方便這點，讓她認為台灣是最棒的地方，「還有很多美食很好吃，我是愛吃鬼，來住台灣以後變胖十幾公斤。」

亨利來自法國里昂，常於社群網站分享他與台灣同性伴侶的日常，今天將於最後一集「福爾摩沙進香團」計畫中，帶領觀眾參與第20屆同志遊行，見證台灣平權一路走來的歷程。他表示，台灣是非常包容的國家，他也很高興能在那麼開放的國家住那麼久。

文總祕書長李厚慶致詞表示，文總今年陸續以馬祖國際藝術島、萬華大鬧熱、國慶光雕、城南有意思等活動，希望讓大家更能了解台灣特色文化，也實際到日本舉辦TAIWAN PLUS生活節、美國舉辦台灣形象展，還有邀請日本橘高校來台，這些都是希望能為台灣做對的事情，並將台灣帶到世界。

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李厚慶說，「福爾摩沙進香團」計畫起心動念也是如此，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情阻擋世界交流，台灣防疫做得不錯，很多外國朋友因此留在台灣。影片以自然語發音並搭配漢英字幕，希望透過外國網紅讓世界更認識台灣。

「福爾摩沙進香團」計畫最後一集將於今天下午5時15分於文總Facebook粉專、YouTube頻道上架；系列影片本週起也將連續於週六透過電視頻道播出。（編輯：屈享平）1111202