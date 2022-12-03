老宅故事繼續說下去 嘉義朴子施家古厝建材再利用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日治嘉義朴子施家古厝因產權問題轉賣建商拆除，但在台南市建材銀行協助下，老宅拆下的建材經整修媒合後，未來將送到正在進行修繕工程的新營「藥仔會社宿舍」再利用。（台南山上花園水道博物館提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南3日電）日治嘉義朴子施家古厝因產權問題轉賣建商拆除，但在台南市建材銀行協助下，老宅拆下的建材整修後，未來將送到台南新營「藥仔會社宿舍」再利用，延續歷史文化及家族記憶。

台南山上花園水道博物館今天發布新聞稿指出，嘉義朴子施家古厝建於日本昭和10年（1935年），是當地知名助產士施周靜江（1922-2017）的故居；施周靜江在朴子接生30多年，技術高超，創下「有接生，無意外」的美譽。

當時，助產士這項職業的出現，是日本人引進現代醫療衛生進入台灣的重大政策，提高當時產婦與新生兒的存活率。在過去認為女子無才便是德的年代，施周靜江認為婦女也要有自己的工作，接生工作能夠幫助他人；她在昭和16年（1941年）通過學、術科考試，取得產婆試驗合格證明，整理施家古厝右廂房作為產房執業使用，開始為民眾接生，有如現代開業的婦產科。

隨著現代醫療發展，多數人在診所、醫院生產，助產士任務漸漸淡出，施周靜江也於2017年以95歲高齡辭世，過去作為產房的空間中，被發現相當豐富的文史材料與醫療設備，見證助產士的興衰歷史。

不過，施家古厝因產權問題被轉賣建商後，今年5月拆除；施家後代不忍老家被拆除後當作廢棄物丟棄，聯繫台南市建材銀行，希望能將這些舊建材保留下來，提供給有需要的單位使用。

台南市建材銀行和施家後人訪談後，認為古厝舊建材承載文化歷史和珍貴家族記憶，應該讓故事繼續被說下去，這些材料經過整修媒合後，未來將送到正在進行修繕工程的新營「藥仔會社宿舍」再利用。

施家後代看到老家拆除下來的門板、窗框被完整保存，相當感動，撫摸門扇之餘，往昔記憶湧上心頭；建材銀行也使用施家古厝門框木料與鑽石紋玻璃，製作有如窗扇般的相框贈送給施家子孫，讓施家後代打開「窗戶」就能看到自己的家跟親愛的家人，不只別具巧思的設計，也增添情感溫度。（編輯：黃世雅）1111203