走進老屋的心房 達人把自己的家變成古蹟學校

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（中央社記者邱祖胤台北21日電）保住老房子的理想看似美好，卻必須面對與家族、公部門、營造商之間的磨合，第122期中央社「文化+雙週報」專訪3位老房子的屋主，暢談他們如何「走進老屋的心房」，為自己也為下一代留下美麗的文化資產。

包括桃園大溪「源古本舖」古正君、雲林「虎尾厝沙龍」王麗萍、新竹「周正益宅」周友達等人，他們在老屋重生的路上奮鬥都超過10年，不但為台灣文資保存提供寶貴經驗，也為在地創造文化的活水源頭，老房子不再只是私人財產，而是與地方民眾息息相關的生活平台。

長年在廣告界打拚的古正君在大溪老街出生，18歲離家便頭也不回，因為「再也不想過劈柴燒水的生活」，然而她在國際航班的飛機上看到雜誌裡介紹自己的家，又於在地文創團隊拍攝的紀錄片裡，看到別人在照顧自己家的房子，於是毅然決定回到這座屋齡超過180年的老宅。

在古正君的堅持下，大溪「源古本舖」採用修舊保舊的工法，「修的過程中有非常多的衝突、爭執、磨合，大家尋求一個可以的狀態，後來這個房子修到了一個程度，感覺好像這裡的人還住在這裡，而且照著50年前、100年前的人的方式維持著，整個房子的生活感很重。」

前立法委員王麗萍36年前就把茶文化風潮帶回老家雲林，老房子結合茶餐廳的氛圍讓許多人著迷不已，2010年因緣際會買下位在虎尾鎮中心的「吳中醫老宅」，將這裡打造成充滿人文氣息的「虎尾厝沙龍」，結合書店、咖啡廳與藝文展覽廳功能，2015年不但被文化部評定私有古蹟活化再利用楷模，還被網路票選為最受歡迎的獨立書店。

「我就是要把這裡打造成雲林人的客廳，歡迎大家來坐！」王麗萍說，虎尾厝沙龍」不是她一個人的沙龍，而是雲林人的客廳，她希望雲林人招待外地來的好朋友，第一個就想到這裡，「我花心思、花資源維護古蹟，也算是一種對社會的貢獻，除非世界毀滅，或台灣沉沒，否則這座老宅能維持到何時，我就維持到何時。」

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新竹市北門大街上碩果僅存的百年老宅「周益記」，去年正式動工修復，卻是第6代屋主周友達10多年來漫長努力的結果，當初北門街一口氣拆掉11棟老房子引起市民抗議，周友達卻堅持保留自己童年的記憶，一路走來不但讓自己更深切認識自己家族的歷史，也讓他成為新竹文史及生活史的達人。

周友達說，維繫、照顧這個老房子，是因為他想要回到小時候在這裡生活的舒服的感覺，「當然我也可以把它賣掉，換一個現代化的、舒服的房子，我不會說哪一個好或不好，可是對我來說，我就是在北門大街上做了不一樣的選擇。」（編輯：屈享平）1111121