日本小鎮活化 300多年老旅館變身最潮藝術旅店

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本群馬縣前橋市有300多年歷史的白井屋曾是皇室御用、文人雅士的最愛，後來面臨倒閉危機。如今在企業家以活化城鎮「萌芽」願景號召下進行大改造，化身成為最潮藝術旅店。

目前有33萬人口的前橋市在300多年前的江戶時代是生絲集散地，明治時代初期製絲產業興盛，1870年前橋藩藩士引進義大利式繅絲法，創設最早的機械製絲場。

橫濱港開港後，前橋的生絲利用利根川運至橫濱港外銷。當時在歐洲，前橋（Maebashi）成了良質生絲產地的代名詞。但二戰後，隨著製絲產業沒落，前橋榮景不再。

創立於300多年前江戶時代的白井屋，原本是皇室御用，後來也成為吸引文豪森鷗外等文人雅士、達官顯要入住的旅館。白井屋在1975年改為現代飯店，後來隨著日本泡沫經濟瓦解，2008年面臨倒閉危機。

現年59歲的日本知名眼鏡連鎖企業JINS的創辦人田中仁出身於前橋市，他於2013年成立田中仁財團（基金會），與當地報社合辦「群馬創新獎」活動，積極培育群馬縣創新事業人才，2014年主導活化前橋市運動。

田中買下白井屋飯店，找來好友、建築師藤本壯介進行大改造，希望把這座飯店當成前橋市的公共財產，並以此做為據點，活絡前橋市，也就是所謂的地方創生、地方創成。

藤本進到這棟普通的4層樓高鋼筋水泥建築，腦海湧現設計靈感。他想把這建築的樓地板全部拆除，打造一個4層樓中庭挑高的大空間，並設計可提供民眾到此相聚，宛如城市客廳的半公共空間。許多海內外知名設計師、藝術家贊成他的想法，花了6年的時間改造，飯店於2020年底重新開幕。

旅店本館的櫃台，抬頭一看就是日本知名現代美術家杉本博司的藝術作品「海景」系列的「加利利海」（Sea of Galilee）。在未臨海的群馬縣，海景照片格外引人注目。

「加利利海」呈現的是以色列北部風貌，傳說耶穌很多神蹟都發生於加利利海地區，包括在水面行走、平靜風暴等。杉本的這副作品與空間搭配，意喻廢墟化的白井屋飯店再生成為最潮的藝術旅店也是個奇蹟。

在挑高中庭的大空間，藤本讓原始建築的混凝土結構完全裸露，再搭配阿根廷視覺藝術家林德羅厄利什（Leandro Erlich）的燈管作品，白燈管到了夜晚閃爍彩光，增添神秘。中庭設有柔和曲線的螺旋梯與新設的搭橋及樓板，宛如一座迷宮；一樓廳內布置綠色植物，也讓人如置身秘密花園。

本館旁新建的綠塔館（GreenTower）外牆種滿綠色植物，宛如山丘；走上山丘，有現代美術家宮島達男的霓虹燈與LED數位作品展示空間、設計感十足的桑拿房。

白井屋飯店社長矢村功透露，日本傑尼斯天團「嵐」成員櫻井翔出生於前橋市，去年9月下榻飯店，經雜誌報導後，吸引許多粉絲前來朝聖。

矢村說，白井屋飯店可說是為了活化前橋市所打造的飯店，引起許多藝術家共鳴，變成大家合作的作品。他認為，藝術能驅動人心、激發靈感、刺激創作感，因此以藝術作為活化飯店、城鎮的切入點，希望能把前橋市的歷史、藝術及餐飲文化一併對外宣傳。（編輯：周永捷）1111020