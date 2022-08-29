國有文資標租 嘉義巷弄內日治木造建築吸睛

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（中央社記者張璦台北29日電）財政部國產署推出國有非公用文化資產標租，標的是嘉義市一幢建造於日治昭和6年的木造歷史建築；官員指出，此標的最低年租金為新台幣1萬7000多元，房屋面積約52.1坪，租賃期限5年，盼對文資修復有興趣者踴躍投標。

財政部國有財產署今天召開例行記者會指出，為引進民間資源，活化再利用國有文化資產，釋出嘉義區監理所宿眷舍國有房地，是一幢隱身在嘉義市區巷弄內（嘉義市和平路136巷2號）木造歷史建築。

國產署官員表示，此標的建造於日治昭和6年（1931年），為具有歷史、文化、藝術價值的建造物，內部主結構至今仍保有獨特的日式風味。

國產署官員指出，標的地點緊依東門市場，生活機能便利，鄰近嘉義公園、嘉義舊監獄博物館、檜意森活村等觀光園區，周邊旅宿飯店林立，除為當地人日常生活主要地帶，亦是觀光客喜愛走訪的景點區，人潮絡繹不絕。

交通方面，距離文化路觀光夜市約3分鐘車程；嘉義市立美術館、嘉義文化創意產業園區、嘉義火車站皆約8分鐘車程，位處嘉義市各項日常、休閒與觀光活動中介樞紐之地。

國產署表示，參加投標者應依投標須知擬具企劃書，載明投標人專業能力及相關經驗、文資修復再利用及管理維護規劃構想等內容，於今年9月28日開出資格標；審查結果若符合資格者，再由標租機關、文資主管機關及專家學者組成的評選會，評選出得標人；得標人簽訂租約後，應依歷史建築保存維護計畫，辦理修復再利用等事宜。

據國產署南區分署標租公告，嘉義區監理所宿眷舍一案最低年租金為1萬7000餘元，房屋面積約52.1坪，土地面積約66.5坪，租賃期限5年，承租人在租期屆滿前得以書面申請續約。

國產署指出，此標租案件自今年8月25日公告日起開放投標，並訂於9月14日下午2時至4時開放看屋，有意投標者可至現場參觀。（編輯：楊凱翔）1110829