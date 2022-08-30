北市日式老屋化身全齡遊憩熱點 與文化共生共榮

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位於台北市大安區金華街的「原台北刑務所官舍群」，經斥資修復打造成「榕錦時光生活園區」，保留歷史建築的生命故事，如昔日公共浴池建物旁有大樹與紅磚建物依偎而生，活化時也續留了樹木生長環境。（台北市文化局提供）中央社記者陳怡璇傳真 111年8月30日

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市金華街日式宿舍群將變身為全齡生活園區，除設有無障礙設施，還有社區健康照護站及適合長者的飲食及座位等，並引進寵物、孩童等品牌，讓文化與社區共生共榮。

金華街「原台北刑務所官舍群」，在北市文化局老房子文化運動計畫下，投入逾新台幣2億元、耗時3年多修復，由營運團隊「逸居股份有限公司」打造「榕錦時光生活園區」，以日式建物風情結合園區內多棵老樹，加上無障礙步道、電梯等，還未正式開幕就吸引許多民眾來此散步、遛狗等。

在修復建物部分，團隊保留歷史建築的生命故事，如昔日公共浴池建物旁有大樹與紅磚建物依偎而生，活化再利用時也續留了樹木的生長環境；而其中一棟曾遭祝融的建物，團隊打造成玻璃屋並保留殘存結構。

由於園區歷史橫跨了日治時期和民國政府遷台，建物呈現多元有機的文化風貌。修復團隊除了保留公有宿舍時期的部分紅磚圍牆，還搭建電梯，活化居民自行建造的吊腳樓式2樓房屋，讓民眾能俯瞰台北監獄圍牆遺跡。

修復過程中，團隊盡量使用原有建築材料，將部分無法重新使用的磚瓦建材作為園區藝術創作的材料，並建置歷史展覽空間，展示刑務所官舍的前世今生。

榕錦時光生活園區執行長白佩玉表示，以「榕錦」為名除了呼應園區內的老榕樹，也融合日治時期地名「錦町」，又雙關「榮景」，希望將這片老房子廊帶，打造成與社區共生共榮、全齡民眾都能來此遊憩舒心的場所，9月7日正式開幕。

白佩玉表示，雖有經營老房子成功的經驗，但活化老屋「群」還是頭一回，並決定導入「文化養老」理念，引進養生體驗、餐飲文化及親子友善等多元品牌， 並參考日本社區共生經典範例「佛子園」，在園區中設置保健室，提供社區健康照護服務。

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白佩玉說，榕錦時光生活園區的目標，是讓民眾從老到小甚至毛小孩，都可以在園區裡覺得很自在、沒有違和感，所以品牌盡量異質化，有嬰幼用品、寵物沙龍、適合長者的餐飲、年輕人喜歡的咖啡及點心品牌等，園區裡還種了一排櫻花樹，等花期到來，有望成為賞花打卡熱點。

「原台北刑務所官舍」是1905年竣工的台灣最大規模監獄「原台北刑務所」的獄政官員宿舍；而台北刑務所作為台北監獄的前身，台灣新文學之父賴和、台灣文化協會創辦人蔣渭水皆曾被關押在此，抗日烈士羅福星也在此受刑，是台北獄政的重要歷史場域。（編輯：李亨山）1110830