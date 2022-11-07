台北老房子重生再+1 草山行館型塑生活藝術聚落

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）歷史建築「草山行館」經過投入逾新台幣3400萬元整修，主行館及周邊5棟建築物，打造茶屋、親子書屋、小農基地等6大主題空間，以生活藝術為核心展現草山行館歷史風華。

台北市文化局下午舉行「老房子文化運動－草山行館開幕」記者會，文化局表示，這是老房子文化運動計畫第22處開幕的文化資產。

草山行館原為日治時期台灣糖業株式會社之招待所，前總統蔣中正來台後以此為臨時官邸，周邊5小棟建築則做為官員或隨扈居所，後因官邸移往士林官邸，而將此改為「夏季避暑行館」，建築具有中日兼併的風格。

文化局與營運單位攜手合作，投入逾3400萬元經費，修復主行館及周邊5棟建物並擴大開放範圍，以「主題園區」概念，打造養心茶屋、親子書屋、小農基地、樂活教室、草山歇腳處與飲食文化體驗等6大主題空間，形塑一座以生活藝術為核心的「草山微型聚落」，展示草山行館的歷史風華。

市長柯文哲致詞時表示，北市擁有全國最多文化資產，積極推動「老房子文化運動2.0」計畫，期望透過鬆綁法令、減免租金，鼓勵民間團隊參與文化資產保存再利用，打造出公、私部門合作的首都城市樣貌。

文化局指出，未來營運團隊將透過歷史場域的延續。辦藝文展覽、串聯在地資源，藉由建築、記憶、歷史、地景，讓旅客與居民們產生互動。未來也規劃推出園區文化體驗遊程，將依6棟建物場域的主題屬性，推出茶席體驗、親子共讀、藝術課程、農夫市集等多元文化遊程等。（編輯：李錫璋）1111107