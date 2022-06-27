北市中正區增3古蹟 完整保存日治辰馬商會店屋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市文資委員會27日審議通過，將公園號酸梅湯兩旁過去同屬日治時期辰馬商會所有的店屋升格為古蹟，完整保存日治時期街道風貌。（台北市文化局提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年6月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北27日電）坐落於衡陽路與懷寧街口的公園號酸梅湯，建物日前被指定為市定古蹟，台北市文資會今天進一步通過，將兩旁3處同樣為日治時期辰馬商會所有的店屋升格為古蹟，維護街道風貌。

位於二二八和平紀念公園出口、衡陽路轉角處的老店「公園號酸梅湯」，歷史已超過60年，其所在建物更可追溯回日治時期，不僅承載城市記憶，更見證台北城發展樣貌，在年初被指定為市定古蹟。

根據文化局調查，公園號酸梅湯位於衡陽路2號，與兩旁的衡陽路4號及懷寧街96、98號同樣都是日治台北市區改正後首批落成的街屋，且都屬辰馬商會所有，因此在今天同步審議3處店屋的文資價值。

文資委員丘如華表示，這4處店屋曾作升川洋服店、永井商店、永田齒科醫院等使用，戰後則各自獨立開設店鋪至今，但建物立面與構成元素相似，頂部設置弧形女兒牆，加上從1935年台灣博覽會空拍圖、1945年美軍航拍影像，以及現場觀察相連的屋簷線腳來看，可以推斷本屬同一棟建築。

丘如華指出，儘管這4處店屋的詳細歷史、不同時期的使用者及空間運用方式等，有待未來進一步研究了解，仍希望此次審議能視為原有古蹟的擴大保存範圍，並考慮將名稱統一，不要用4個門牌號碼命名。

文資委員劉淑音說，因為今天審議的3處店屋，室內空間皆經過整修，非原有格局，已經不是辰馬商會了，不清楚是否存有圖片可以恢復原貌，須清楚考量後續修復計畫是否可行。

文化局副局長田瑋回應，包含公園號酸梅湯在內，這4處店屋的室外看起來大致都保存完整，室內則連酸梅湯店屋都有改修過，但從現實面考量，因為酸梅湯店屋已是古蹟，若其餘3處僅是歷史建築，恐怕所有權人反彈會很大。

20名出席文資委員投票後，同意指定3處為市定古蹟，與公園號酸梅湯一同完整保存街道風貌。

文化局文資科長賴郁雯會受接受媒體聯訪說明，目前可以確定4處店屋是同一時期興建的，但到底原本是不是同一棟建築，需要更多證據才能確認，後續命名方式、能否恢復原貌等，等討論修復再利用計畫時再一併研議。（編輯：張銘坤）1110627