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鹿港北頭漁村三合院成文化館 重現傳統漁村生活樣貌

2023/1/28 09:52
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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰化鹿港鎮的北頭漁村曾是繁盛漁村聚落，後來因港口淤積沒落，原為漁村三合院的北頭文化館經整修完工，除凝聚家族向心力，也化身民宿，讓民眾體驗當時的傳統漁村生活。

鹿港北頭漁村位在鹿港北方，主要由後寮仔、郭厝、東石所組成，當地居民多以討海為生，因此名為北頭漁村，北頭漁村曾因鄰近港口，盛極一時，也因港口淤積逐漸沒落，又因道路拓寬，拆除多間紅磚老屋。

位在鹿港鎮郭厝巷的北頭文化館是少數保存完整的漁村三合院，也是屋主蔡槐澤的家族老宅；蔡槐澤為重拾家族記憶，讓子孫看到鹿港早期漁村發展歷史，因此申請公部門補助計畫進行修繕，在老屋內展示家族保存的史料書籍、紅眠床等，讓參觀者了解老屋樣貌。

蔡槐澤接受中央社記者電訪時說，老宅經過整修，加上裡頭陳列的史料書籍及家具，讓他感覺家族凝聚力變強，辦家族聚會時參加人數變多，年輕一輩回到老宅時也能了解先祖昔日生活面貌，加深對家族的認同與情感。

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蔡槐澤說，北頭文化館除了作為家族聚會場所外，也拿來當民宿供遊客居住，住起來雖不如一般旅館舒適，不過卻能體驗傳統漁村生活，了解漁村生活的美好。

根據彰化縣文化局提供的資料，北頭文化館建造年份約在1885年，至今約有130多年，屋頂正脊上仍保存馬約利卡磁磚和紅磚花窗，正廳屋樑有福州杉樑木及穿斗式構造，重修後的北頭文化館也成為聚落空間公共化的一個里程碑。（編輯：陳仁華）1120128

#蔡槐澤
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